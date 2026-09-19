(AUDIO) Iași: Undă verde pentru monumentul funerar al ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 septembrie 2026, 08:13 / actualizat: 19 septembrie 2026, 9:22

Primarul Iașului, Mihai Chirica, a semnat autorizația pentru realizarea descărcării arheologice și construirea, ulterioară, a monumentului funerar al ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica.

Monumentul va fi amplasat în vecinătatea Bisericii „Sfântul Nicolae Domnesc”, pe axa de legătură cu Palatul Culturii.

Sculptura a fost realizată dintr-un bloc de marmură de dimensiuni impresionante, de către sculptorul ieșean Vladlen Babcinețchi, după cum a precizat edilul Iașului.

Din păcate, a durat foarte mult, pentru că controversele privind amplasarea acestui monument au fost destul de mari, ajungându-se în cele din urmă exact din punctul din care am plecat. Este specific românesc, o birocrație de care nu mai scăpăm, dar poate, prin reforma statului, vom ajunge și noi să fim mult mai rapizi.

Reporter: Cât a costat întreaga operă și când va fi inaugurată?

Mihai Chirica: Nu am contractat încă firma care să construiască, avem doar monumentul artistic făcut, care până în momentul de față ne-a costat peste 300.000 de lei. E un monument, o capodoperă, o să vedeți, artistică, făcută de un artist recunoscut din domeniul sculpturii, Vladlen Babcinețchi. Monumentul este sculptat dintr-un bloc de marmură de Carrara, de 3 metri lungime, pe o secțiune de un metru, care, în cele din urmă, cred că va fi unul dintre cele mai reprezentative monumente recent sculptate din România.