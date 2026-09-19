Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Iași: 70 de ani de Operă la Iași, sărbătoriți printr-un spectacol grandios: „Magia serii în sunet și lumină”

(AUDIO) Iași: 70 de ani de Operă la Iași, sărbătoriți printr-un spectacol grandios: „Magia serii în sunet și lumină”

(AUDIO) Iași: 70 de ani de Operă la Iași, sărbătoriți printr-un spectacol grandios: „Magia serii în sunet și lumină”

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 septembrie 2026, 13:06

Opera Națională Română din Iași marchează, diseară, de la ora 20:00, debutul unei noi stagiuni.
Managerul instituției, Andrei Fermeșanu, a precizat că, după 5 ani, se revine în spațiul deschis din fața Operei.
Vor fi marcați 70 de ani de la înființarea Operei din Iași și vor fi interpretate arii care nu au mai fost prezentate publicului, a mai spus Andrei Fermeșanu.
Andrei FermeșanuMagia Serii pe 19 septembrie, un spectacol de amploare. După 4-5 ani de absență de aici, din parcul, din fața operei și a teatrului, revenim cumva acasă cu un spectacol care dorește să celebreze nu numai cei 70 de ani ai operei, ci și repertoriul de operă, adică unul cronologic care pleacă de la preclasic, trece prin baroc, bel canto, romantism francez, romantism târziu și chiar pagini de Wagner, dar sunt lucrări pe care nu le-ați mai auzit în timpul stagiunilor noastre obișnuite, așadar repertoriul nou, care sperăm să satisfacă multe gusturi, da, că sunt iubitori de baroc, sunt iubitori de sentiment profund din romantism, dar oferta culturală credem că este una plenară.
La pupitrul dirijoral se va afla Vladimir Lungu.
Publicul va putea urmări gratuit reprezentația soliștilor, corului și baletului Operei Naționale Române din Iași. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)
Etichete:
(AUDIO) Fostul boxer ieșean Viorel Oarza, deconectat de la aparate. Familia și-a dat acordul pentru prelevarea de organe
Prim plan sâmbătă, 19 septembrie 2026, 11:50

(AUDIO) Fostul boxer ieșean Viorel Oarza, deconectat de la aparate. Familia și-a dat acordul pentru prelevarea de organe

Medicii ieșeni urmează să preleveze organele interlopului Viorel Oarză care a fost găsit împușcat în cap într-o zonă împădurită aflată...

(AUDIO) Fostul boxer ieșean Viorel Oarza, deconectat de la aparate. Familia și-a dat acordul pentru prelevarea de organe
Vrancea: Peste 700 de voluntari participă la Ziua de Curăţenie Naţională, la Focşani
Prim plan sâmbătă, 19 septembrie 2026, 09:31

Vrancea: Peste 700 de voluntari participă la Ziua de Curăţenie Naţională, la Focşani

Peste 700 de voluntari din unităţile de învăţământ şi instituţiile publice din municipiul Focşani vor participa, sâmbătă, la acţiuni de...

Vrancea: Peste 700 de voluntari participă la Ziua de Curăţenie Naţională, la Focşani
Demersuri pentru formarea guvernului condus de Siegfried Mureşan
Prim plan sâmbătă, 19 septembrie 2026, 08:51

Demersuri pentru formarea guvernului condus de Siegfried Mureşan

Desemnarea liberalului Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru va deveni oficială luni, dar cele trei formaţiuni care îl susţin, PNL,...

Demersuri pentru formarea guvernului condus de Siegfried Mureşan
PSD i-a solicitat premierului desemnat ca, înainte de orice discuţie despre majorităţi, să prezinte public planul său pentru România
Prim plan sâmbătă, 19 septembrie 2026, 08:49

PSD i-a solicitat premierului desemnat ca, înainte de orice discuţie despre majorităţi, să prezinte public planul său pentru România

Obţinerea unei majorităţi parlamentare de 233 de voturi se anunţă un obiectiv greu de atins, în condiţiile în care formaţiunile care-l...

PSD i-a solicitat premierului desemnat ca, înainte de orice discuţie despre majorităţi, să prezinte public planul său pentru România
Prim plan sâmbătă, 19 septembrie 2026, 08:46

Alianţa pentru Unirea Românilor îşi menţine decizia de a nu susţine un guvern din care nu va face parte

Alianţa pentru Unirea Românilor îşi menţine decizia de a nu susţine un guvern din care nu va face parte. În plus, formaţiunea exclude un vot...

Alianţa pentru Unirea Românilor îşi menţine decizia de a nu susţine un guvern din care nu va face parte
Prim plan sâmbătă, 19 septembrie 2026, 08:44

Preşedintele Nicuşor Dan face apel către partide pentru formarea unei majorităţi şi a unui nou guvern

Preşedintele Nicuşor Dan le-a cerut partidelor parlamentare să se concentreze pe formarea unui nou guvern şi a făcut apel la găsirea unei...

Preşedintele Nicuşor Dan face apel către partide pentru formarea unei majorităţi şi a unui nou guvern
Prim plan sâmbătă, 19 septembrie 2026, 08:13

(AUDIO) Iași: Undă verde pentru monumentul funerar al ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica

Primarul Iașului, Mihai Chirica, a semnat autorizația pentru realizarea descărcării arheologice și construirea, ulterioară, a monumentului...

(AUDIO) Iași: Undă verde pentru monumentul funerar al ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica
Prim plan vineri, 18 septembrie 2026, 19:38

Desemnarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier ar urma să devină oficială abia luni

Desemnarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier ar urma să devină oficială abia luni, când decretul prezidenţial, care va fi semnat...

Desemnarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier ar urma să devină oficială abia luni