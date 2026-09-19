(AUDIO) Iași: 70 de ani de Operă la Iași, sărbătoriți printr-un spectacol grandios: „Magia serii în sunet și lumină”

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 septembrie 2026, 13:06

Opera Națională Română din Iași marchează, diseară, de la ora 20:00, debutul unei noi stagiuni.

Managerul instituției, Andrei Fermeșanu, a precizat că, după 5 ani, se revine în spațiul deschis din fața Operei.

Vor fi marcați 70 de ani de la înființarea Operei din Iași și vor fi interpretate arii care nu au mai fost prezentate publicului, a mai spus Andrei Fermeșanu.

Andrei Fermeșanu: Magia Serii pe 19 septembrie, un spectacol de amploare. După 4-5 ani de absență de aici, din parcul, din fața operei și a teatrului, revenim cumva acasă cu un spectacol care dorește să celebreze nu numai cei 70 de ani ai operei, ci și repertoriul de operă, adică unul cronologic care pleacă de la preclasic, trece prin baroc, bel canto, romantism francez, romantism târziu și chiar pagini de Wagner, dar sunt lucrări pe care nu le-ați mai auzit în timpul stagiunilor noastre obișnuite, așadar repertoriul nou, care sperăm să satisfacă multe gusturi, da, că sunt iubitori de baroc, sunt iubitori de sentiment profund din romantism, dar oferta culturală credem că este una plenară.

La pupitrul dirijoral se va afla Vladimir Lungu.

Publicul va putea urmări gratuit reprezentația soliștilor, corului și baletului Operei Naționale Române din Iași. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)