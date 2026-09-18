Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Bacău: Ultimul veteran de război din municipiul Bacău s-a stins din viaţă la 104 ani

Bacău: Ultimul veteran de război din municipiul Bacău s-a stins din viaţă la 104 ani

Bacău: Ultimul veteran de război din municipiul Bacău s-a stins din viaţă la 104 ani

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 septembrie 2026, 16:29 / actualizat: 18 septembrie 2026, 17:38

Ultimul veteran de război din municipiul Bacău, locotenent-colonel (rtr.) Ion Rusu, s-a stins din viaţă la vârsta de 104 ani, au informat vineri, într-o postare pe Facebook, reprezentanţii Bazei 95 Aeriană ‘Erou Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu’ Bacău.

Veteranul de război, născut pe 23 iulie 1922, a participat ca soldat, pe front, în cel de-Al Doilea Război Mondial, în perioada 1943 – 1945 şi a fost decorat cu Medalia ‘Crucea comemorativă de participare la cel de-Al Doilea Război Mondial, 1941-1945’.

În perioada 1943 – 1944 a fost prezent pe front în cadrul Regimentelor 1 şi 3 Artilerie Antiaeriană, iar în perioada 1944 – 1945, cu Regimentul 3 Transmisiuni Aero.

”Ne-au încorporat primăvara, înainte de Sărbătorile Pascale, îmbrăcaţi în haine de cânepă şi cu opinci. Era pentru prima dată când mergeam la Bucureşti şi am mers pe jos de la Gara de Nord. Eram trei din judeţul Bacău şi îi ţin minte pe fiecare în parte, unul a murit şi celălalt era din Tescani. Ne era dor de casă, de copii şi de nevastă. După ce am venit de la Constanţa, ne-a repartizat la Cotroceni, în Parcul Carol. Noi dădeam alarma, după ce au început bombardamentele şi aveam şapte cabine de telefoane. Cei care aveau încălţări trebuia să-i ia în spinare pe cei care nu aveau. Cu opinci am făcut întreaga perioadă de instrucţie’, ne-a mărturisit la ultima vizită veteranul de război, locotenent-colonel (rtr.) Rusu Ion’, se arată în postare.

Baza 95 Aeriană ‘Erou Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu’ Bacău transmite condoleanţe familiei veteranului.

‘Vă vom purta veşnică recunoştinţă pentru materializarea idealurilor pe care le-aţi apărat cu atâtea sacrificii. Cu durere în suflet suntem alături de familia îndoliată pe care o asigurăm de compasiunea şi sprijinul nostru. Drum lin spre lumina veşnică, drag veteran şi suflet patriot!’, notează reprezentanţii bazei militare în postare. (Agerpres/ FOTO facebook Baza 95 Aeriană „Erou Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu”)

Etichete:
Guvern: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate în continuare pe întreaga durată a anului
Prim plan vineri, 18 septembrie 2026, 16:44

Guvern: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate în continuare pe întreaga durată a anului

Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate în continuare pe întreaga durată a anului, inclusiv în perioada vacanţelor, iar bursele de merit...

Guvern: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate în continuare pe întreaga durată a anului
Siegfried Mureșan: Începem redactarea programului de guvernare, iar la începutul săptămânii viitoare vom avea discuții cu parlamentarii
Prim plan vineri, 18 septembrie 2026, 15:55

Siegfried Mureșan: Începem redactarea programului de guvernare, iar la începutul săptămânii viitoare vom avea discuții cu parlamentarii

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a anunţat, vineri, că începe redactarea programului de guvernare, împreună cu PNL, USR şi UDMR,...

Siegfried Mureșan: Începem redactarea programului de guvernare, iar la începutul săptămânii viitoare vom avea discuții cu parlamentarii
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că va semna sâmbătă decretul prin care îl nominalizează pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier
Prim plan vineri, 18 septembrie 2026, 15:52

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că va semna sâmbătă decretul prin care îl nominalizează pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că va semna mâine, la Bistriţa, decretul prin care îl nominalizează pe europarlamentarul Siegfried...

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că va semna sâmbătă decretul prin care îl nominalizează pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier
(AUDIO) CTP Iași: O călătorie printre generații, în Săptămâna Europeană a Mobilității
Prim plan vineri, 18 septembrie 2026, 15:45

(AUDIO) CTP Iași: O călătorie printre generații, în Săptămâna Europeană a Mobilității

Compania de Transport Public Iași organizează o serie de evenimente pentru a marca Săptămâna Europeană a Mobilității. Începând din anul...

(AUDIO) CTP Iași: O călătorie printre generații, în Săptămâna Europeană a Mobilității
Prim plan vineri, 18 septembrie 2026, 14:12

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan a susținut la Palatul Parlamentului, declaraţii de presă

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan a susținut la Palatul Parlamentului, declaraţii de presă alături de liderii PNL, USR şi UDMR. Siegfried...

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan a susținut la Palatul Parlamentului, declaraţii de presă
Prim plan vineri, 18 septembrie 2026, 14:10

UAIC găzduiește conferința internațională „Genealogies of Memory 2026”, dedicată memoriei traumei de la o generație la alta

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) găzduiește, în perioada 23–25 septembrie 2026, cea de-a 16-a ediție a conferinței...

UAIC găzduiește conferința internațională „Genealogies of Memory 2026”, dedicată memoriei traumei de la o generație la alta
Prim plan vineri, 18 septembrie 2026, 13:23

Iaşi: Dosar penal pentru uciderea cu intenţie a unui animal în urma intervenţiei de la Şcoala ‘Mihai Codreanu’

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere cu intenţie a unui animal după ce, în cursul dimineţii, au fost sesizaţi, prin apel 112,...

Iaşi: Dosar penal pentru uciderea cu intenţie a unui animal în urma intervenţiei de la Şcoala ‘Mihai Codreanu’
Prim plan vineri, 18 septembrie 2026, 13:05

Paula Erizanu, autoarea volumului „Aicea-i și raiul, și iadul. Republica Moldova: un veac de istorie trăită”, la Cărturești Palas Iași

Pe 22 septembrie, de la ora 19:00, în librăria Cărturești Palas, Paula Erizanu și Bogdan Crețu se întâlnesc într-un dialog despre volumul...

Paula Erizanu, autoarea volumului „Aicea-i și raiul, și iadul. Republica Moldova: un veac de istorie trăită”, la Cărturești Palas Iași