Bacău: Ultimul veteran de război din municipiul Bacău s-a stins din viaţă la 104 ani

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 septembrie 2026, 16:29 / actualizat: 18 septembrie 2026, 17:38

Ultimul veteran de război din municipiul Bacău, locotenent-colonel (rtr.) Ion Rusu, s-a stins din viaţă la vârsta de 104 ani, au informat vineri, într-o postare pe Facebook, reprezentanţii Bazei 95 Aeriană ‘Erou Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu’ Bacău.

Veteranul de război, născut pe 23 iulie 1922, a participat ca soldat, pe front, în cel de-Al Doilea Război Mondial, în perioada 1943 – 1945 şi a fost decorat cu Medalia ‘Crucea comemorativă de participare la cel de-Al Doilea Război Mondial, 1941-1945’.

În perioada 1943 – 1944 a fost prezent pe front în cadrul Regimentelor 1 şi 3 Artilerie Antiaeriană, iar în perioada 1944 – 1945, cu Regimentul 3 Transmisiuni Aero.

”Ne-au încorporat primăvara, înainte de Sărbătorile Pascale, îmbrăcaţi în haine de cânepă şi cu opinci. Era pentru prima dată când mergeam la Bucureşti şi am mers pe jos de la Gara de Nord. Eram trei din judeţul Bacău şi îi ţin minte pe fiecare în parte, unul a murit şi celălalt era din Tescani. Ne era dor de casă, de copii şi de nevastă. După ce am venit de la Constanţa, ne-a repartizat la Cotroceni, în Parcul Carol. Noi dădeam alarma, după ce au început bombardamentele şi aveam şapte cabine de telefoane. Cei care aveau încălţări trebuia să-i ia în spinare pe cei care nu aveau. Cu opinci am făcut întreaga perioadă de instrucţie’, ne-a mărturisit la ultima vizită veteranul de război, locotenent-colonel (rtr.) Rusu Ion’, se arată în postare.

Baza 95 Aeriană ‘Erou Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu’ Bacău transmite condoleanţe familiei veteranului.

‘Vă vom purta veşnică recunoştinţă pentru materializarea idealurilor pe care le-aţi apărat cu atâtea sacrificii. Cu durere în suflet suntem alături de familia îndoliată pe care o asigurăm de compasiunea şi sprijinul nostru. Drum lin spre lumina veşnică, drag veteran şi suflet patriot!’, notează reprezentanţii bazei militare în postare. (Agerpres/ FOTO facebook Baza 95 Aeriană „Erou Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu”)