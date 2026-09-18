(AUDIO) IRO Iași caută voluntari pentru Registrul Național al Donatorilor de Celule Stem

Publicat de Andreea Drilea, 18 septembrie 2026, 11:42





Institutul Regional de Oncologie Iași lansează mâine o campanie de promovare şi recrutare a donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice.

Scopul este de a creşte gradul de informare şi de conştientizare privind necesitatea dezvoltării unei baze de date, în țara noastră, cu potenţiali donatori de astfel de celule.

În registru se pot înscrie persoane sănătoase, cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 ani. Cei care doresc să se informeze în acest sens pot merge mâine, între orele 9:00 și 16:00, la punctul central amplasat în Parcul Copou, unde va fi prezentă o echipă medicală mobilă, după cum a precizat doctorul Elena Albu, medic coordonator al Centrului de Donatori de Celule Stem din cadrul IRO Iaşi: ”În Iași, aceste activități le desfășurăm sub egita registrului IRO, a Asociației Donatorilor de Celule Stem și împreună cu studenții de la Societatea de Medicină UMF Iași. Vom fi prezenți în Parcul Copau, lângă Teiul lui Eminescu, cu ambulanța IRO, cu toate materialele pe care le avem la dispoziție, pentru a întâmpina cetățianul care se plimbă în Parcul Copou și care este dispus să ne asculte să le explicăm cât de important este ca registrul național să se dezvolte, să aibă un număr mai mare de voluntari înscriși și să creștem șansele unui pacient din România să găsească într-un timp mai scurt un donator compatibil, având în vedere că din punct de vedere genetic noi ne asemănăm în acest spațiu etnogeografic. Orice persoană sănătoasă, cu o vârstă între 18 și 45 de ani, se poate înscrie în registrul național și dacă este sănătos, poate să doneze chiar până la 60 de ani, din momentul în care se află deja în registrul înscris.”

Doctorul Elena Albu a explicat, totodată, rolul și importanța celulelor stem hematopoietice în tratarea pacienților: ”Pacientul care are nevoie de un transplant de celule stem hematopoietice, așa cum este cunoscut de omul obișnuit transplant medular, este pacientul cu boli grave hematologice, boli grave ale celulei stem de fapt, cu leucemii acute, cu aplazii medulare, cu boli genetice a căror supraviețuire și respectiv bună funcționare a sângelui este posibilă doar făcând un transplant de celule stem hematopoietice. Atunci când printre frați nu găsește un donator compatibil sau nu are frați, suntem nevoiți să căutăm într-o bază de date, deoarece identificarea compatibilităților este mai dificilă decât a grupului sanguin, pentru că noi suntem extrem de diferiți din punct de vedere genetic. Atunci când nu poate fi găsit un donator în baza noastră de date, se caută în registre internaționale, dar căutarea înseamnă consum de timp și costuri suplimentare.”

Campania, derulată de Institutul Regional de Oncologie, în colaborare cu Societatea Studenţilor Medicinişti Iaşi, se înscrie în seria activităților desfășurate cu prilejul Zilei Mondiale a Donatorului de Celule Stem Hematopoietice.

În semn de recunoștință față de donatorii din toată lumea, mâine seară, clădirile IRO și UMF Iași vor fi iluminate în alb, roșu și albastru.

(Radio Iaşi/Letiția Gheorghiu/FOTO afiș eveniment)