(AUDIO) Festivalul Străzii Lăpușneanu readuce atmosfera Iașului de altădată

Publicat de Andreea Drilea, 18 septembrie 2026, 10:10





Astăzi începe cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Străzii Lăpuşneanu, care readuce în atenție una dintre cele mai cunoscute străzi istorice ale Iaşiului.

Timp de trei zile, fosta Uliţă Sârbească devine un spaţiu cultural în aer liber, în care muzica, teatrul, artele vizuale, activităţile pentru copii, expoziţiile şi atmosfera orașului de altădată se întâlnesc într-un program dedicat întregii comunităţi.

Evenimentele se desfăşoară în mai multe spaţii ale Străzii Lăpușneanu, precum Grădina Muzeului Unirii, galeriile Uniunii Artiştilor Plastici, Biserica Banu, dar şi în proximitate.

Gheorghiță Rusu-Persic, directorul artistic al Ateneului Național din Iași, unul dintre organizatori: ”Avem muzică, teatru, arte vizuale, activități pentru cei mici, dar și pentru cei mari, expoziții, ateliere, târguri de antichități și de meșteșugari, dar și momente care vor aduce atmosfera Iașului de altădată. În această seară publicul îi va putea asculta pe Cezar Popescu într-un recital de muzică folk în grădina Muzeului Unirii, apoi de la ora 20:00 pe scena mare îi așteptăm pe Ada Milea și Bobo Burlăceanu într-un concert spectaculos. Sâmbătă programul continuă cu spectacole și activități pe tot parcursul zilei, proiectul Sax & Drum Experience la scena mică cu Alex Jaxx, iar seara de la ora 20:00 îi vom avea pe scenă pe prietenii noștri de la Bere Gratis. Duminică, ultima zi de festival, vom avea printre altele Quartetul Charism, dar și o seară de muzică interbelică la grădina Muzeului Unirii prin două recitaluri. Festivalul se încheie cu două trupe la scena mare, una este locală, 7Hills, și New Vegas Show cu Maximilian Muntean.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO afiș eveniment)