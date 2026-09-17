ÎCCJ amână luarea unei decizii în dosarul pentru neplata unor drepturi salariale restante către magistraţi

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 septembrie 2026, 19:03

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a amânat din nou – pentru 8 octombrie – luarea unei decizii în dosarul pe care l-a câştigat în primă instanţă cu guvernul şi cu Ministerul Finanţelor pentru neplata unor drepturi salariale restante către magistraţi, apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătoreşti.

Procesul se află în faza de recurs, după ce Curtea de Apel Bucureşti a admis pe 5 mai acţiunea introdusă de instanţa supremă şi a obligat guvernul să plătească – inclusiv prin rectificare bugetară – aceste drepturi.

Curtea de Apel a mai stabilit tot atunci că guvernul şi Ministerul de Finanţe trebuie să pună în executare decizia în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei, cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi de întârziere, dar şi amendă de 20% din salariul minim brut pe economie. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)