Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » ÎCCJ amână luarea unei decizii în dosarul pentru neplata unor drepturi salariale restante către magistraţi

ÎCCJ amână luarea unei decizii în dosarul pentru neplata unor drepturi salariale restante către magistraţi

ÎCCJ amână luarea unei decizii în dosarul pentru neplata unor drepturi salariale restante către magistraţi

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 septembrie 2026, 19:03

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a amânat din nou – pentru 8 octombrie – luarea unei decizii în dosarul pe care l-a câştigat în primă instanţă cu guvernul şi cu Ministerul Finanţelor pentru neplata unor drepturi salariale restante către magistraţi, apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătoreşti.

Procesul se află în faza de recurs, după ce Curtea de Apel Bucureşti a admis pe 5 mai acţiunea introdusă de instanţa supremă şi a obligat guvernul să plătească – inclusiv prin rectificare bugetară – aceste drepturi.

Curtea de Apel a mai stabilit tot atunci că guvernul şi Ministerul de Finanţe trebuie să pună în executare decizia în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei, cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi de întârziere, dar şi amendă de 20% din salariul minim brut pe economie. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
FJORD, nominalizat la Premiile Oscar, se lansează în România pe 15 ianuarie 2027
Naţional joi, 17 septembrie 2026, 14:06

FJORD, nominalizat la Premiile Oscar, se lansează în România pe 15 ianuarie 2027

FJORD, filmul cu care Cristian Mungiu a câștigat cel de-al doilea Palme d’Or din cariera sa și care este desemnat propunerea României pentru...

FJORD, nominalizat la Premiile Oscar, se lansează în România pe 15 ianuarie 2027
Preşedintele Nicuşor Dan – consultări cu reprezentanţii partidelor parlamentare pentru desemnarea unui premier
Naţional joi, 17 septembrie 2026, 11:50

Preşedintele Nicuşor Dan – consultări cu reprezentanţii partidelor parlamentare pentru desemnarea unui premier

LIVE: Consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare – POT. LIVE: Consultări cu partidele și formațiunile politice...

Preşedintele Nicuşor Dan – consultări cu reprezentanţii partidelor parlamentare pentru desemnarea unui premier
Cameră/Înfiinţarea unei comisii de anchetă privind zborurile către Mykonos şi Nisa – respinsă de Biroul permanent
Naţional miercuri, 16 septembrie 2026, 15:03

Cameră/Înfiinţarea unei comisii de anchetă privind zborurile către Mykonos şi Nisa – respinsă de Biroul permanent

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a respins, miercuri, solicitarea grupurilor parlamentare ale USR şi PNL privind înfiinţarea unei comisii...

Cameră/Înfiinţarea unei comisii de anchetă privind zborurile către Mykonos şi Nisa – respinsă de Biroul permanent
Liderii politici aşteaptă să fie chemaţi la Palatul Cotroceni
Naţional miercuri, 16 septembrie 2026, 09:21

Liderii politici aşteaptă să fie chemaţi la Palatul Cotroceni

Liderii politici aşteaptă să fie chemaţi la Palatul Cotroceni, după ce preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va urma o desemnare de premier....

Liderii politici aşteaptă să fie chemaţi la Palatul Cotroceni
Naţional marți, 15 septembrie 2026, 17:15

Președintele Nicușor Dan condamnă violențele din Piața Victoriei

UPDATE ora 17:15 – Președintele Nicușor Dan califică violențele din Piața Victoriei ca fiind extrem de grave și le condamnă cu...

Președintele Nicușor Dan condamnă violențele din Piața Victoriei
Naţional marți, 15 septembrie 2026, 15:03

Elevii vor beneficia în continuare de transport gratuit cu trenul

Elevii beneficiază și anul acesta de transport gratuit cu trenul. Ei au bilete și abonamente lunare gratuite la garnituri Regio, Interregio și...

Elevii vor beneficia în continuare de transport gratuit cu trenul
Naţional marți, 15 septembrie 2026, 14:52

Executivul comunitar are în vedere o nouă taxă pentru platformele online

Uniunea Europeană vrea să introducă, de la 1 noiembrie, o nouă taxă pentru platformele online, pentru coletele cu valoare mică venite din afara...

Executivul comunitar are în vedere o nouă taxă pentru platformele online
Naţional marți, 15 septembrie 2026, 12:47

METEO: Până pe 21 septembrie, temperaturi apropiate de normal și precipitații deficitare

Temperaturile vor fi, în general, apropiate de valorile obișnuite ale perioadei în următoarele 4 săptămâni, potrivit estimărilor...

METEO: Până pe 21 septembrie, temperaturi apropiate de normal și precipitații deficitare