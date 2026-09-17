Palatul Copiilor Bacău își deschide porțile pentru noul an școlar

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 septembrie 2026, 18:55

Palatul Copiilor Bacău dă startul noului an școlar 2026–2027 printr-o festivitate organizată duminică, 20 septembrie, de la ora 11:30, în curtea din spatele instituției, de pe strada Oituz nr. 24.

Copiii vor avea parte de momente artistice susținute de grupele de performanță de la muzică ușoară și populară, dar și de demonstrații ale cercurilor sportive și tehnice. Evenimentul va fi prezentat de Magicianul Augustin, care le-a pregătit celor mici un moment de magie.

La final, părinții și copiii vor putea vizita sălile în care se desfășoară activitățile și vor putea discuta cu profesorii coordonatori.

Palatul Copiilor Bacău oferă și în acest an cursuri gratuite pentru preșcolari și școlari, în domenii precum pictură, teatru, jurnalism, muzică, sport, artă decorativă și activități tehnice.

(Radio România Bacău/ FOTO Facebook Palatul Copiilor Bacău)