Confort sporit la tarife neschimbate: TUIASI menține tarifele de cazare pentru studenți

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 septembrie 2026, 14:18

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași menține, și pentru anul universitar 2026–2027, tarifele de cazare în Campusul Studențesc „Tudor Vladimirescu”. Într-o perioadă în care costurile de trai cresc, studenții beneficiază de aceleași tarife, în timp ce condițiile oferite în cămine continuă să se îmbunătățească prin lucrări de modernizare, eficientizare energetică și dezvoltare a infrastructurii.

Tarifele practicate de TUIASI se numără printre cele mai reduse din țară, iar menținerea lor la nivelul anului universitar precedent reprezintă una dintre direcțiile asumate de universitate pentru ca locuirea în campus să rămână accesibilă studenților.

Aceleași tarife, un campus mai bun

Pentru studenții TUIASI cazați pe locuri subvenționate, tarifele lunare variază între 340 și 650 de lei, în funcție de cămin și de nivelul de confort. Cele mai accesibile tarife sunt cele din căminele T12–T15, de 340 de lei pe lună, în timp ce tariful maxim, de 650 de lei, se aplică în căminul T6. În celelalte cămine, tarifele se situează între aceste valori.

Pentru studenții cazați pe locuri nesubvenționate, la aceste tarife se adaugă contravaloarea subvenției, iar pentru studenții proveniți de la alte universități sunt stabilite tarife distincte. Lista completă a tarifelor pentru fiecare categorie și fiecare cămin este disponibilă în informațiile oficiale privind cazarea.

„Obiectivul strategic al conducerii a fost si este mentinerea, pe cat posibil, a unor tarife reduse pentru cazarea studentilor in campusul nostru. Practic, modernizarea caminelor, reabilitarile energetice ale caminelor, demersurile pe care universitatea le-a facut pentru includerea campusului in categoria consumatorilor casnici de energie, sistemele proprii de generare a energiei electrice si termice au tocmai rolul de a crea posibilitatea oferirii studentilor nu doar a conditiilor de cazare confortabila in campus, ci si de cazare la un cost redus. Toate acestea in conditiile exploziei pretului energiei, a apei si a altor utilitati. Suntem printre foarte putinele universitati din tara care mentinem tarifele de cazare, iar aceste tarife sunt, prin comparatie, deja la un nivel redus. Studentii nostri sunt parte a familiei TUIASI si este firesc sa ne preocupe starea de bine a oricarui membru al familiei.„, a declarat rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval.

Al doilea campus universitar ca mărime din țară

Campusul Studențesc „Tudor Vladimirescu” are o capacitate de 7.150 de locuri în 21 de cămine și este al doilea campus universitar ca mărime din țară. O infrastructură de asemenea dimensiuni presupune un efort constant pentru întreținerea, modernizarea și eficientizarea clădirilor.

Pe lângă spațiile de locuire, studenții au la dispoziție bucătării, spălătorii, săli de studiu, spații de recreere și zone verzi amenajate. În mai multe dintre clădiri există și spații comune pentru pregătirea și servirea mesei, alături de alte facilități destinate vieții de zi cu zi.

Reabilitarea căminelor continuă

Un exemplu important al acestui proces îl reprezintă căminele T9, T10 și T11, reabilitate și eficientizate energetic printr-un proiect finanțat prin PNRR și reintrate în circuitul de cazare în anul universitar 2026–2027.

Cele trei clădiri oferă 720 de locuri în camere cu câte două locuri, fiecare cu grup sanitar propriu. Sunt disponibile bucătării, spații de lectură și spălătorii, iar o parte dintre camere sunt adaptate pentru persoanele cu dizabilități.

Reabilitarea acestor imobile reprezintă un nou pas în procesul de modernizare a infrastructurii, care continuă și prin alte lucrări și intervenții la nivelul campusului.

Investițiile în energie apropie campusul de independența energetică

Modernizarea este însoțită de măsuri pentru reducerea consumurilor și producerea proprie de energie. La căminele T6, T17, T18 și T19 continuă instalarea de panouri fotovoltaice, în completarea sistemelor de producere a energiei realizate deja, iar universitatea își dezvoltă propriile soluții pentru generarea energiei electrice și termice.

Demersul urmărește, pe termen lung, creșterea ponderii energiei produse la nivelul campusului și reducerea consumurilor și a costurilor de funcționare, ca parte a parcursului către independență energetică.

Prin urmare, investițiile din acest domeniu au și o legătură directă cu menținerea costurilor de cazare la un nivel accesibil: clădirile mai eficiente și energia produsă local contribuie la diminuarea presiunii exercitate de cheltuielile de funcționare.

Cazare gratuită pentru anumite categorii de studenți

Pe lângă nivelul redus al tarifelor, anumite categorii de studenți beneficiază de gratuitate la cazare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și de reglementările universității.

Printre acestea se numără studenții care sunt copii ai personalului din sistemul de învățământ, cei cu unul sau ambii părinți decedați ori proveniți din familii monoparentale, studenții proveniți din centre de plasament, studenții străini aflați în situațiile prevăzute de lege, precum și studenții cu dizabilități și însoțitorii acestora.

Prin menținerea tarifelor, continuarea reabilitării și dezvoltarea infrastructurii energetice, TUIASI urmărește să păstreze cazarea din Campusul „Tudor Vladimirescu” accesibilă, în timp ce condițiile de locuire se îmbunătățesc. Direcția este una clară: un campus mai modern, mai eficient energetic și mai verde, în care confortul studenților poate crește fără majorarea costurilor de cazare.