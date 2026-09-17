De ce au copiii nevoie să le citim? Psihoterapeutul Roxana Postolache, despre legătura creată prin povești

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 septembrie 2026, 13:58

Într-o perioadă în care Iașul găzduiește Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, ne-am oprit nu doar asupra cărților pe care le alegem pentru copii, ci și asupra momentelor în care le citim.

Povestea de seară poate însemna mai mult decât un exercițiu de lectură. Sunt câteva minute în care părintele se oprește din activitățile cotidiene, rămâne alături de copil și îi oferă atenție, apropiere și siguranță.

Ce primește copilul din punct de vedere emoțional atunci când mama sau tata îi citește? De ce solicită aceeași poveste seară după seară? Cum procedăm atunci când întrerupe, pune multe întrebări sau pare că nu are răbdare? Și mai are lectura împreună același rol după ce copilul a învățat să citească singur?

Despre toate acestea a vorbit psihoterapeutul Roxana Postolache, într-un interviu realizat de Alexandra Anița Baciu, în emisiunea „Sens Unic”, la Radio România Iași.

Interviul integral poate fi ascultat mai jos.

(Radio Iași/ Alexandra Anița Baciu)