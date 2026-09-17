Iași: Film la Conac – Curți Deschise ajunge la Conacul Petre P. Carp din Țibănești între 18 și 20 septembrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 septembrie 2026, 14:02

În al treilea weekend din luna septembrie, circuitul cultural Film la Conac – Curți Deschise își deschide porțile la Conacul Petre P. Carp din Țibănești, județul Iași. Timp de trei zile, parcul și curtea ansamblului istoric vor deveni locul de întâlnire pentru proiecții de film european în aer liber, un concert live, performance-uri de poezie contemporană, tururi ghidate și ateliere creative dedicate copiilor și tinerilor. Intrarea este liberă la toate evenimentele din program.

Conacul de la Țibănești face parte dintr-un ansamblu de patrimoniu strâns legat de familia Carp și de una dintre cele mai marcante figuri ale vieții politice și intelectuale românești de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În ultimele decenii, domeniul s-a reafirmat ca un centru viu de educație, arhitectură, meșteșug și protecție a patrimoniului, găzduind inițiative de prestigiu precum Bursele și Rezidențele Cărturești sau proiectul Batem fierul la conac.

Programul evenimentelor

Vineri, 18 septembrie

Ora 20:00 – Film în aer liber: Culorile timpului (regia Cédric Klapisch, 2025)

O poveste caldă despre familie, memorie și moștenire, în care descoperirea unei case vechi deschide o călătorie emoționantă între prezent și Parisul de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Trailer: https://www.cinemagia.ro/trailer/arco-39787/

Sâmbătă, 19 septembrie

Orele 17:00, 18:00 & 19:00 – Tururi ghidate: Descoperirea conacului și a parcului istoric alături de Elena Rusu, administratorul domeniului.

Atelier pentru copii: Atelier de Scriere Creativă facilitat de Iuliana Șoșu (autor de povești și antrenor de creativitate). Un cadru ghidat în care participanții creionează personaje, explorează lumi fantastice și își antrenează gândirea critică și imaginația.

Ora 19:15 – Concert live: Simona Delegeanu

Un concert acustic construit în jurul vocii și al unui repertoriu ce aduce împreună muzica tradițională, cântecul urban și reinterpretările contemporane, într-o atmosferă caldă, potrivită curții conacului.

Ora 20:00 – Film în aer liber: Arco (regia Ugo Bienvenu, 2025)

Animație de autor pentru copii și adulți, spectaculoasă vizual, despre prietenie, solidaritate, imaginație și întâlnirea dintre două lumi.

Trailer: https://www.cinemagia.ro/trailer/arco-39787/

Duminică, 20 septembrie

Orele 17:00, 18:00 & 19:00 – Tururi ghidate: Vizitarea ansamblului istoric cu Elena Rusu.

Atelier pentru copii: De la Stop-Motion la Poveste MANGA cu Atelier Poteca. Copiii pornesc de la câteva cadre în mișcare pentru a le transforma, cu hârtie și creion, în propriile benzile desenate.

Ora 19:15 – Performance de poezie contemporană: Moni Stănilă & Marius Aldea

Două voci distincte ale literaturii române contemporane se întâlnesc într-un performance poetic conceput special pentru spațiul deschis și pentru dialogul direct cu publicul.

Ora 20:00 – Film în aer liber: Micuța Amélie (regia Maïlys Vallade & Liane-Cho Han, 2025)

O animație ludică și tandră despre descoperirea lumii prin ochii unui copil, perfectă pentru închiderea weekendului într-o atmosferă de sărbătoare în familie.

Trailer: https://www.cinemagia.ro/trailer/amelie-et-la-metaphysique-des-tubes-39733/

Intrarea la toate evenimentele și activitățile este liberă.

Proiectul se adresează atât comunităților locale, cât și publicului din orașele apropiate, urmărind să transforme fiecare weekend într-o destinație de turism cultural de proximitate. Este o invitație la o călătorie de o zi sau de un weekend întreg, care îmbină patrimoniul arhitectural cu cinemaul, muzica și literatura contemporană.

Dincolo de dimensiunea artistică, proiectul poartă și o miză concretă de solidaritate patrimonială: pe întreaga durată a celor patru weekenduri se va desfășura o campanie de strângere de fonduri dedicată punerii în siguranță și restaurării Conacului Perticari – Davila din Izvoru, Argeș. Publicul este astfel invitat nu doar să se bucure de cultură în spații istorice, ci să participe activ la salvarea și continuarea patrimoniului construit. Donațiile pot fi realizate de asemenea la acest link: https://www.propatrimonio.org/donate/

Evenimentul de la Țibănești marchează penultimul popas al ediției din acest an. Circuitul cultural mobil își va încheia călătoria cu ultima sa oprire la Conacul Miclescu din Călinești, în weekendul 25–27 septembrie, unde comunitatea locală și vizitatorii sunt așteptați pentru un ultim itinerariu dedicat filmului, artei și valorificării patrimoniului.