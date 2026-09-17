(AUDIO) Transgaz scoate la licitație lucrările pentru extinderea rețelei de gaze din județul Botoșani

Publicat de Andreea Drilea, 17 septembrie 2026, 12:30

Pas important pentru extinderea rețelei de gaze la Botoșani!

Transgaz a scos la licitație lucrările și echipamentele necesare realizării transportului de gaze naturale către localitățile din centrul și nord-estul județului.

Proiectul, în valoare de aproximativ 16 milioane de euro, vizează construirea celor trei conducte magistrale fundamentale: Coșula – Săveni – Darabani, Stăuceni – Ștefănești și Dorohoi – Darabani.

Ofertele vor fi deschise pe 23 octombrie.

Autoritățile spun că, pe lângă un confort sporit sau costuri reduse la încălzire pentru mii de gospodării, școli și spitale, investiția înseamnă pilonul central pentru industralizarea județului.

Președintele Consiliului Județean Botoșani, Valeriu Iftime, a avut deja întâlniri cu reprezentanții Transgaz și cu primarii localităților traversate de viitoarele conducte. Potrivit acestuia, dacă procedurile se vor derula la timp, lucrările ar urma să înceapă anul viitor: ”În 2028 ar trebui să fie gaz la Darabani, pe cele două rețele, Coșula-Săveni-Darabani inel cu Bucecea și de la Stăuceni către Ștefănești. Adică, toate orașele din județul Botoșani vor avea alimentare cu gaz în 2028, singur că în același timp lucrăm la parcul industrial pentru ca acest oraș să aibă, pe lângă partea asta de energie, să aibă gaz și energie, să aibă și o structură de parc industrial.”

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)