Bacău: Dosar penal pentru lovire după o bătaie între mai multe adolescente

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 septembrie 2026, 14:25

Un conflict în care mai multe adolescente s-au agresat fizic a avut loc pe o stradă din municipiul Bacău, poliţiştii întocmind în acest caz un dosar penal pentru lovirea sau alte violenţe, a informat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău.

‘În urma apariţiei în mediul online, pe o reţea de socializare, a unui videoclip în care este surprinsă o agresiune între două tinere, ce ar fi avut loc pe o stradă din municipiul Bacău, poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Bacău s-au sesizat din oficiu şi au demarat verificări pentru identificarea persoanelor implicate, stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul şi dispunerea măsurilor legale. Din primele verificări efectuate a reieşit că, la data de 16 septembrie, în jurul orei 14:00, în urma unui conflict spontan, o adolescentă, în vârstă de 14 ani, ar fi agresat fizic o altă adolescentă, de aceeaşi vârstă’, precizează sursa citată.

De asemenea, minora care a iniţiat agresiunea ar fi fost, la rândul său, lovită de alte trei fete în vârstă de 14 ani.

În acest caz a fost deschis dosar penal şi sunt efectuate cercetări pentru lovirea sau alte violenţe. (Agerpres/ FOTO imagine ilustrativă/ arhivă)