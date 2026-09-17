Germania: Transportatorii îi cer cancelarului Friedrich Merz să ia măsuri urgente, în contextul scumpirii carburanţilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 septembrie 2026, 19:00

În Germania, motorina a ajuns la cel mai ridicat preţ înregistrat vreodată – scumpirea carburanţilor afectează tot mai mult nu doar navetiştii, ci şi fermierii şi companiile de transport.

În acest context, transportatorii germani îi cer cancelarului Friedrich Merz să ia măsuri urgente, fără de care, spun ei, existenţa multor firme este pusă sub semnul întrebării.

Corespondentul RRA în Germania, Vlad Drăghicescu: Potrivit clubului auto german ADAC, litrul de motorină a costat miercuri în medie 2,45 euro, depăşind precedentul record. Benzina E10 se află şi ea la un nivel istoric, de peste 2,30 euro litrul. Preţurile carburanţilor au crescut puternic de la începutul războiului din Iran – motorina este acum cu aproximativ 70 de cenţi pe litru mai scumpă decât înaintea izbucnirii conflictului, iar benzina E10, cu aproximativ 54 de cenţi. În cazul unui automobil diesel care parcurge aproximativ 1.400 de kilometri pe lună, costurile suplimentare ajung la aproape 70 de euro lunar. Mai gravă este situaţia firmelor de transport; asociaţia germană a transportatorilor rutieri, BGL, avertizează că pentru un camion care parcurge lunar 10.000 de kilometri scumpirea motorinei înseamnă cheltuieli suplimentare de aproximativ 1.800 de euro pe lună. În cazul unei flote de 50 de camioane, factura poate astfel depăşi un milion de euro într-un singur an. Transportatorii au trimis o scrisoare deschisă cancelarului Friedrich Merz, căruia îi cer intervenţia statului. BGL solicită, între altele, reducerea poverii taxelor pe dioxid de carbon. Fermierii cer, la rândul lor, reducerea taxelor pe energie. De menţionat că, din preţul record de 2,45 euro pentru un litru de motorină, aproximativ un euro reprezintă taxe şi contribuţii, precum taxa pe energie, contribuţia pentru dioxid de carbon şi TVA. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)