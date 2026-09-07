Guvernul Serbiei cere dizolvarea Parlamentului şi convocarea de alegeri anticipate

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 septembrie 2026, 17:20

Guvernul Serbiei i-a solicitat luni preşedintelui Aleksandar Vucic să dizolve Parlamentul şi să convoace alegeri parlamentare anticipate, a anunţat premierul Djuro Macut într-o declaraţie televizată, după o şedinţă extraordinară a Guvernului.

Decizia deschide calea pentru un scrutin anticipat, despre care Vucic a spus anterior că ar putea avea loc pe 18 sau 25 octombrie, relatează Reuters.

‘Propun ca Guvernul Republicii Serbia, în conformitate cu Constituţia, să solicite preşedintelui Republicii dizolvarea Adunării Naţionale’, a declarat prim-ministrul Djuro Macut, în cadrul unei şedinţe extraordinare a Guvernului, conform AFP.

Alegerile parlamentare urmau să aibă loc în mod normal în decembrie 2027, însă convocarea unui scrutin anticipat vine după aproape doi ani de proteste conduse de studenţi, îndreptate în principal împotriva preşedintelui Aleksandar Vucic, pe care manifestanţii îl acuză de corupţie şi abuz de putere. Protestele au reprezentat cea mai importantă provocare la adresa puterii sale, comentează Reuters.

Manifestaţiile au început în urma prăbuşirii, în noiembrie 2024, a copertinei din beton de la intrarea gării din Novi Sad, tragedie soldată cu 16 morţi. Opoziţia şi protestatarii acuză autorităţile de corupţie, legături cu crima organizată, violenţă împotriva adversarilor politici şi limitarea libertăţii presei, acuzaţii respinse de Vucic şi aliaţii săi.

Vucic conduce Serbia ca preşedinte sau prim-ministru de 12 ani. El a anunţat că va demisiona din funcţia de preşedinte după ce îşi va încheia obligaţiile oficiale şi vizitele externe programate, urmând să intre în campania electorală. În pofida protestelor împotriva sa, alegerile anticipate i-ar putea permite să revină la putere ca şef al Guvernului, după ce partidul său, Partidul Progresist Sârb (SNS), l-a desemnat sâmbătă drept candidat pentru funcţia de premier. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)