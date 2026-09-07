Turneul ‘Violoncellissimo’, la a VIII-a ediţie, în mai multe oraşe din România

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 septembrie 2026, 17:58

Turneul Naţional Clasic la puterea a treia ‘Violoncellissimo’, ajuns la cea de-a VIII-a ediţie, se desfăşoară în această toamnă în mai multe oraşe din România şi se va încheia pe 23 noiembrie, la Roma.

Ediţia din acest an are o semnificaţie specială, întrucât violoncelistul Marin Cazacu, iniţiatorul ansamblului de cameră ‘Violoncellissimo’ şi directorul Filarmonicii ‘George Enescu’, va împlini 70 de ani pe 30 septembrie 2026.

Programul ediţiei include lucrări de Constantin Dimitrescu, David Popper, Astor Piazzolla, alături de reinterpretări ale unor teme din repertoriul internaţional.

Caracterizat printr-o formulă flexibilă, între patru şi o sută de violoncele, în funcţie de eveniment, cu o formulă standard de 14 muzicieni, ‘Violoncellissimo’ are un repertoriu care traversează baroc, clasic, jazz şi aranjamente contemporane, incluzând teme celebre adaptate special pentru formaţie.

Turneul a început pe 21 august, la Sinaia, şi continuă pe 27 septembrie la Constanţa (Colegiul Naţional de Arte ‘Regina Maria’), 28 septembrie – Râmnicu Vâlcea (Sala Filarmonicii), 5 octombrie – Iaşi (Opera Naţională), 10 octombrie – Bistriţa (Palatul Culturii), 11 octombrie – Gilău (Castelul Rakoczi-Banffy), 18 octombrie – Deva (Centrul Cultural Drăgan Muntean), 1 noiembrie – Slobozia (Centrul Cultural Ionel Perlea, Sala Europa), 8 noiembrie – Bucureşti (Ateneul Român), 23 noiembrie – Roma (Palazzo Barberini). (Agerpres/ FOTO facebook.com/violoncellissimo)