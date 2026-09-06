Cutremur de 4,1 pe Richter, produs astăzi dimineaţă în zona seismică Vrancea

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 septembrie 2026, 10:28

Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 s-a produs, duminică, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, la ora 7:04, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Potrivit sursei citate, seismul s-a înregistrat la adâncimea de 149,6 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 54 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 59 km est de Braşov, 61 km sud de Buzău, 65 km sud de Focşani şi 75 km nord de Ploieşti.

Cel mai important cutremur din acest an a avut magnitudinea de 4,5 grade pe Richter şi s-a înregistrat în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)