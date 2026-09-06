(AUDIO) CTP Iași suplimentează, începând de mâine, numărul mijloacelor de transport pe toate traseele din oraș

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 septembrie 2026, 10:12

Compania de Transport Public Iași suplimentează, începând de mâine, 7 septembrie, numărul mijloacelor de transport pe toate traseele din oraș.

Măsura vine în contextul pregătirilor pentru noul an școlar, fiind reintroduse și cursele speciale dedicate exclusiv elevilor.

Cea mai mare presiune va fi pe zona Copou, unde tramvaiele nu pot circula din cauza lucrărilor la calea de rulare.

Pentru a acoperi acest deficit de transport și a prelua fluxul mare de călători din Copou, compania a achiziționat în ultimele două luni, 22 de autobuze la mâna a doua.

Purtătorul de cuvânt al CTP Iași, Carmen Ghercă, a explicat cum va fi gestionată situația: În contextul lucrărilor de reabilitare a căii de rulare dintre Fundație și Rond Triumf, cursele de pe traseele 3, 8 și 9 către Copou vor fi asigurate cu autobuze. Din Târgu Cucu, acestea vor circula pe linia de tramvai, menținând legătura cu zona Copou. Pentru elevii care călătoresc doar până în zona centrală, introducem suplimentar curse speciale cu tramvaiul, traseul 3 și traseul 9, care vor circula doar până la gară. De asemenea, programul curselor speciale se poate regăsi pe paginile noastre de comunicare, cursele vor fi identificate după indicativul cursă specială și-i rugăm pe călătorii care nu se deplasează către unitățile de învățământ să aștepte următorul mijloc de transport, astfel încât aceste curse să poată deservi cu prioritate elevii.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)