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(AUDIO) 1.200 de elevi, afectați de suspendarea unor cercuri la Palatul Copiilor din Iași

(AUDIO) 1.200 de elevi, afectați de suspendarea unor cercuri la Palatul Copiilor din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 5 septembrie 2026, 10:57

7 cercuri au fost suspendate la Palatul Copiilor din Iași, în urma reducerilor bugetare pentru acest an școlar. Directorul instituției, Ana Hegy, a declarat în emisiunea Starea Educației, că bugetul a venit cu mare întârziere, în luna aprilie, și a fost diminuat cu 10%.

Din 75 de cadre didactice, instituția a rămas, de la 1 septembrie, cu 57 de profesori, fiind păstrați titularii. Măsura a afectat în special cercurile în care activau profesori plătiți cu ora, fiind afectați aproximativ 1.200 de elevi: ”Noi avem șase structuri în județ, eram 75 de cadre didactice și s-a diminuat numărul de la 1 septembrie. Am rămas 57 de cadre didactice. Am rămas doar cu profesorii titulari. Asta ne bucură foarte mult, că nu au fost afectați de aceste restrângeri bugetare, dar din păcate toate cercurile unde erau profesori la plata cu ora, erau posturi vacante, pentru că nu au reușit să obțină o notă bună la examenul de titularizare sau poate nu au avut interes să se titularizeze în instituția noastră, au rămas pe dinafară. Și e vorba de cercuri diverse…”

Printre activitățile suspendate sau restrânse se numără șahul, kartingul, jurnalismul și unele activități de la instrumente muzicale tradiționale, după cum a mai spus Ana Hegy: ”Cercul ”Atelierul fanteziei” a fost preluat de Cercul pictură-desen, Cercul de jurnalism avea 10 ore și elevii au fost preluați de Cercul de Studii europene. La Instrumente muzicale tradiționale, de exemplu, la Clarinet, am rămas doar 10 ore, deci jumătate de normă. Aici am reușit. Cercul de Șah este blocat, dar mai avem unul, erau două. Cartingul din structura din Hârlău, Șahul din structura din Hârlău este blocat.”

Directorul Palatului Copiilor din Iași, Ana Hegy, a mai declarat că decizia de restrângere a fost luată în principal în funcție de statutul profesorilor, instituția neputând renunța la titularii cu contract pe perioadă nedeterminată. Conducerea Palatului Copiilor speră ca măsurile să fie temporare și ca activitățile suspendate să poată fi reluate în următorul an școlar.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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