(AUDIO) Raliul Iașului dă startul unei noi ediții. Peste 50 de echipe intră în competiție

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 septembrie 2026, 16:15

Raliul Iașului se desfășoară în acest sfârșit de săptămână și aliniază, la start, peste 50 de echipe, mai puține decât în anii precedenți.

Directorul executiv al competiției, Dan Codreanu, a precizat că, din cauza constrângerilor financiare, la ediția din acest an a fost eliminată proba de noapte și o altă probă, cea de la Dobrovăț, a fost divizată.

Competiția va începe în această seară, cu SuperSpeciala de la Râpa Galbenă.

Dan Codreanu: Începând cu ora 20.35, prima mașină ia startul, dar show-ul va începe în jur de 18.30. Este un show oferit de partenerii noștri de mobilitate. Sâmbătă vor fi Cioca Boca cu Mădârjac, trecute de două ori, cum am spus am despărțit această probă Dobrovăț. Va fi Păun, Dobrovăț și Ciurea, care va fi și power stage la a doua trecere, asta e duminică.

Anul acesta, va fi semnat un protocol de colaborare între federațiile de automobilism din România și Republica Moldova, urmând ca la ediția din 2027 a Raliului Iașului, câteva probe să se desfășoare și la Chișinău, după cum a precizat consulul general al Republicii Moldova în România, Ion Coșer.

Ion Coșer: Iașul unește din nou și, după ce a reușit să ne unească din punct de vedere economic, din punct de vedere energetic, din punct de vedere al infrastructurii, iată că astăzi mai facem un nou pas, strângem legăturile și pe partea de competiții sportive. Am reușit să aducem la Iași conducerea acelor două federații automobilistice din România și din Republica Moldova, iar pentru anul viitor ne propunem competiții și evenimente foarte, foarte, foarte ambițioase, atât la Iași, cât și la Chișinău.

Astăzi, în prima zi a competiției, circulația va fi închisă pe strada Păcurari, între Biserica Toma Cozma și Pasajul Mihai Eminescu, precum și pe bulevardul Independenței, în perimetrul Pasajul Mihai Eminescu – Statuia Independenței. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)