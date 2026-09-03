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Noi ecotichete aprobate pentru programul Rabla Auto 2026

Noi ecotichete aprobate pentru programul Rabla Auto 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 septembrie 2026, 09:00 / actualizat: 3 septembrie 2026, 10:01

Încă peste 2.700 de ecotichete în valoare de aproape 34 de milioane de lei au fost aprobate de Administraţia Fondului pentru Mediu pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026.

Înscrierile se pot face până la sfârşitul anului, dacă bugetul alocat nu se epuizează între timp.

În această sesiune este subvenţionată achiziţionarea autovehiculelor noi cu motoare cu ardere internă, inclusiv gpl, hibride, plug-in hybrid, cu motor pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, precum şi a motocicletelor clasice sau electrice.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

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