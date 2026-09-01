Acciza la motorină, redusă cu 25% de la 1 septembrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 septembrie 2026, 10:15

Acciza aplicabilă motorinei standard va fi redusă temporar cu 25%, în perioada 1-15 septembrie 2026, a anunţat Ministerul Finanţelor.

Reducerea este mai mare decât cea aplicată în a doua jumătate a lunii august, când nivelul acesteia a fost de 20%.

Măsura intră în vigoare de la 1 septembrie şi a fost stabilită în urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026, în contextul creşterii cotaţiilor internaţionale şi a preţurilor carburanţilor.

Potrivit Ministerului Finanţelor, reducerea temporară a accizei reprezintă o diminuare de 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pe tonă.

Astfel, în intervalul 1-15 septembrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard comercializată pe piaţa internă va fi de 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că mecanismul funcţionează gradual, în funcţie de evoluţiile de pe piaţa internaţională.

„În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%. Este o intervenţie temporară şi calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra preţului”, a precizat ministrul Finanţelor.

Potrivit datelor prezentate de instituţie, actualizarea pentru prima jumătate a lunii septembrie a fost determinată de evoluţia recentă a pieţei. Variaţia cotaţiilor Platts pentru motorină a fost de +45,65%, iar variaţia preţului mediu standard a ajuns la +25,45%.

Ministerul Finanţelor susţine că reducerea accizei urmăreşte limitarea efectului pe care majorarea costurilor cu carburanţii îl poate avea asupra transportului şi logisticii şi, implicit, asupra preţurilor bunurilor de consum.

Mecanismul prevăzut de lege presupune reevaluarea situaţiei la fiecare două săptămâni, iar nivelul reducerii accizei poate fi modificat în funcţie de evoluţia cotaţiilor internaţionale şi a preţurilor la pompă. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)