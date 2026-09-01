Muzeul Județean Botoșani: Salonul de Vară 2026
Publicat de Gabriela Rotaru, 1 septembrie 2026, 08:26 / actualizat: 1 septembrie 2026, 9:29
Muzeul Județean Botoșani, prin Secția de Artă Plastică – Etnografie – Științele Naturii, găzduiește în perioada 2-15 septembrie 2026, în spațiul Galeriei „Colecția de Artă”, o nouă ediție a Salonului de Vară.
Evenimentul, organizat de Societatea Culturală „Expo-Art” Botoșani, aduce pe simeze peste 40 de lucrări recente, semnate de 16 artiști botoșăneni: Dănuț Aconstantinesei, Marcel Alexa, Larisa Elisabeta Apostoliu, Marinela Asăvoaie, Aurel Azamfirei, Silviu Babii, Cristian Bârzoieș, Laura Ciobîcă, Ionuț Gafițeanu, Mirela-Anca Gavriloaie, Florin Grosu, George Huivan, Cristian Kruger, Florin Prodan, Ștefania Carmen Suceveanu și Liviu Șoptelea.
Lucrările expuse sunt diverse atât ca tehnici de realizare (pictură, grafică, sculptură), cât și ca tematici abordate: artă figurativă (peisaj, natură statică, portret) și artă abstractă.
Vernisajul expoziției va avea loc joi, 3 septembrie 2026, ora 17.00, la Galeria „Colecția de Artă” Botoșani.
Curator: Liviu Șoptelea. Prezintă: Ana Coșereanu.
Intrarea este liberă, zilnic, între orele 9.00-16.30.