Muzeul Județean Botoșani: Salonul de Vară 2026

Într-o lume modelată de tehnologie și AI, Ajungem MARI caută 65 de voluntari care să fie modele pentru copiii instituționalizați din Iași. Înscrieri deschise până pe 30 septembrie!

Iași, 1 septembrie 2026. Ajungem MARI, cel mai mare program de sprijin socio-educațional pentru copiii și tinerii instituționalizați din...