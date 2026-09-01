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(AUDIO) Luciana Antoci: Introducerea examenului separat de admitere la liceu trebuie analizată cu mare atenție

(AUDIO) Luciana Antoci: Introducerea examenului separat de admitere la liceu trebuie analizată cu mare atenție

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 septembrie 2026, 07:46

Introducerea examenului separat de admitere la liceu trebuie analizată cu mare atenție, a declarat  la Radio Iași, în emisiunea Starea Educației, consilierul de stat în Cancelaria Prim-ministrului, Luciana Antoci.
Oficialul consideră că, deși la baza acestei măsuri există principii corecte, aplicarea ei ar putea genera probleme din cauza inegalităților mari din sistemul de educație.
Luciana Antoci susține că ar trebui acordat suficient timp pentru analizarea efectelor măsurii. Potrivit acesteia, examenul suplimentar a fost gândit pentru a le oferi o a doua șansă elevilor care nu obțin rezultatele așteptate la Evaluarea Națională, însă este necesară o atenție sporită atunci când se construiește legislația subsecventă.
Luciana Antoci: Ceea ce cred că trebuie să se întâmple este să avem timp suficient, fie că vorbim despre prorogare, fie că vorbim despre prorogarea pe 2 sau 4 ani, așa cum sunt cele două propuneri din Parlament în momentul acesta active, fie că vorbim despre o anulare a acestei prevederi, deciziile, la modul general, ar trebui luate printr-o analiză foarte atentă de sistem. Pentru că, chiar dacă la baza lor pot fi niște principii corecte, ajungem ca atunci când le punem în practică să constatăm, de fapt, că, din cauza inegalităților și contrastelor foarte mari din sistemul de educație din România, ele creează mai degrabă probleme decât să rezolve probleme. Pe de altă parte, însă, trebuie să fim foarte atenți când construim legislația subsecventă, pentru că, da, e nevoie ca evaluarea să fie obiectivă, să nu planeze nicio suspiciune de netransparență în ceea ce privește evaluarea.
O decizie privind examenul separat de admitere la liceu din vara lui 2027, adică pentru elevii care acum intră în clasa a VIII-a, ar urma să fie luată, astăzi, în Comisia pentru învățământ din Senat. Plenul pentru vot final este programat pentru mâine. (Radio Iași/  Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)
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