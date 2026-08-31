METEO: Ultima zi de august aduce căldură în Moldova, cu temperaturi de până la 32 de grade

Publicat de Gabriela Rotaru, 31 august 2026, 10:26

PROGNOZĂ SPECIALĂ

Interval de valabilitate: 31 august, ora 10 – 31 august, ora 21

Luni (31 august), vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a Moldovei. Temperaturile maxime se vor situa în general între 30 și 32 de grade.

Marți (1 septembrie), vremea se va menține călduroasă în sudul și estul Moldovei, iar miercuri (2 septembrie) doar în extremitatea sudică.

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 1 septembrie, ora 01 – 1 septembrie, ora 23

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ

și intensificări ale vântului

Zone afectate: Moldova

Din dimineața zilei de marți (1 septembrie), vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale

vântului (viteze în general de 40…50 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și izolat de peste 20…25 l/mp.