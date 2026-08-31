Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va organiza o rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului

Publicat de Gabriela Rotaru, 31 august 2026, 07:13

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va organiza mâine, pe 1 septembrie, o rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului.

El a precizat că în perioada vacanţei parlamentare nu a considerat a fi oportună o nouă nominalizare. Într-o conferinţă de presă, şeful statului a explicat că o eventuală nominalizare urmată de un nou eşec în legislativ ar fi transmis un semnal negativ, inclusiv agenţiilor de rating.

Nicuşor Dan: Eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. Cred că toată lumea realizează că e o urgenţă să avem un guvern, numai că era riscant să avem o nouă cădere de premier desemnat. Nu văd susţinere pentru un guvern cu miniştri tehnocraţi. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniştri politici. Despre prim-ministru, după cele două nominalizări, am realizat că nu există şanse de majoritate pe perioada vacanţei parlamentare şi atunci a fi fost tare nefericit ca ştirile din presa globală să fie: al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost învestitit în România. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)