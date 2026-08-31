Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va organiza o rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va organiza o rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va organiza o rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului

Publicat de Gabriela Rotaru, 31 august 2026, 07:13

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va organiza mâine, pe 1 septembrie, o rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului.

El a precizat că în perioada vacanţei parlamentare nu a considerat a fi oportună o nouă nominalizare. Într-o conferinţă de presă, şeful statului a explicat că o eventuală nominalizare urmată de un nou eşec în legislativ ar fi transmis un semnal negativ, inclusiv agenţiilor de rating.

Nicuşor Dan: Eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. Cred că toată lumea realizează că e o urgenţă să avem un guvern, numai că era riscant să avem o nouă cădere de premier desemnat. Nu văd susţinere pentru un guvern cu miniştri tehnocraţi. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniştri politici. Despre prim-ministru, după cele două nominalizări, am realizat că nu există şanse de majoritate pe perioada vacanţei parlamentare şi atunci a fi fost tare nefericit ca ştirile din presa globală să fie: al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost învestitit în România. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Ministerul Finanţelor reduce cu 25% acciza la motorină în prima jumătate a lunii septembrie
Naţional sâmbătă, 29 august 2026, 09:25

Ministerul Finanţelor reduce cu 25% acciza la motorină în prima jumătate a lunii septembrie

Ministerul Finanţelor majorează de la 20% la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1 – 15...

Ministerul Finanţelor reduce cu 25% acciza la motorină în prima jumătate a lunii septembrie
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea cu modificările din domeniul integrităţii adoptată recent de Parlament
Naţional sâmbătă, 29 august 2026, 09:01

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea cu modificările din domeniul integrităţii adoptată recent de Parlament

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, vineri, legea cu modificările din domeniul integrităţii adoptată recent de Parlament. Şeful Statului...

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea cu modificările din domeniul integrităţii adoptată recent de Parlament
„Noaptea Muzeelor la Sate”
Naţional sâmbătă, 29 august 2026, 08:55

„Noaptea Muzeelor la Sate”

Într-o singură noapte, sute de porţi se deschid în satele României. Astăzi are loc „Noaptea Muzeelor la Sate”. Peste 180 de spaţii...

„Noaptea Muzeelor la Sate”
Dacă lucrările derulate prin PNRR nu sunt finalizate până la sfârşitul anului, primăriile vor trebui să returneze fondurile europene încasate
Naţional sâmbătă, 29 august 2026, 08:52

Dacă lucrările derulate prin PNRR nu sunt finalizate până la sfârşitul anului, primăriile vor trebui să returneze fondurile europene încasate

Proiectele neterminate din PNRR ar putea fi salvate prin mutarea lor pe alte programe europene. Vicepreşedintele Parlamentului European, Victor...

Dacă lucrările derulate prin PNRR nu sunt finalizate până la sfârşitul anului, primăriile vor trebui să returneze fondurile europene încasate
Naţional sâmbătă, 29 august 2026, 08:50

Aproape 720.000 de consumatori vulnerabili au beneficiat, în luna august, de tichetul de energie

Aproape 720 de mii de consumatori vulnerabili au beneficiat, în această lună, de tichetul de energie, anunţă Agenţia Naţională pentru Plăţi...

Aproape 720.000 de consumatori vulnerabili au beneficiat, în luna august, de tichetul de energie
Naţional vineri, 28 august 2026, 05:51

3 milioane de elevi şi preşcolari revin pe 7 septembrie în sălile de curs

Aproximativ trei milioane de elevi şi preşcolari vor reveni pe 7 septembrie în sălile de curs. Conform structurii oficiale, noul an şcolar va...

3 milioane de elevi şi preşcolari revin pe 7 septembrie în sălile de curs
Naţional joi, 27 august 2026, 11:36

Cod galben de inundații în mai multe bazine hidrografice

FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale...

Cod galben de inundații în mai multe bazine hidrografice
Naţional joi, 27 august 2026, 10:14

Cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ și intensificări ale vântului

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 27-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 27 august,...

Cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ și intensificări ale vântului