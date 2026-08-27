Cod galben de inundații în mai multe bazine hidrografice

MOMENTUL PRODUCERII FENOMENELOR VIZATE:

Data: 27.08.2026 ora 12:00 – 28.08.2026 ora 10:00

Având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale COTELOR DE ATENȚIE, după cum urmează:

COD GALBEN

În intervalul 27.08.2026 ora 12:00 – 28.08.2026 ora 10:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Mureş – bazin amonte S.H. Glodeni, Niraj (judeţele: Harghita, Mureş şi Bistriţa Nӑsӑud), Târnava Mare – bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba), Târnava Mică – bazin amonte S.H. Sărăţeni (judeţele: Harghita și Mureș), Olt – bazin amonte S.H. Micfalău și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Micfalău – amonte confluenţă cu râul Lotru (județele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu şi Vâlcea), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov şi Teleorman), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Prahova și Ialomiţa), Buzău – bazin amonte S.H. Nehoiu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H Nehoiu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Brașov, Covasna, Buzău şi Prahova), Bistriţa – bazin amonte S.H. Cârlibaba şi afluenții aferenți sectorului aval S.H. Cârlibaba – amonte S.H. Frunzeni (judeţele: Suceava, Neamţ și Harghita), Trotuş – bazin amonte S.H. Ghimeş Făget și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget – amonte S.H. Târgu Ocna (judeţele: Harghita, Bacău şi Covasna) și râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

Atenționarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele: Argeș, Dâmboviţa, Prahova şi Harghita.

Se menționează că fenomenele hidrologice potențial periculoase prognozate se pot produce și pe afluenți de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum și pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate, conform textului mesajului.

În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice.

Se impune urmărirea evoluției situației hidrometeorologice, în conformitate cu ”Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră”.