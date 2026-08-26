Meteorologii au restrâns codul galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ

|Intervalul : conform textului;
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : conform textului;
Mesaj :
MESAJ 2/2
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 27 august, ora 12 – 27 august, ora 23
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ
Zone afectate: estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Meridionali și Orientali
În estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Meridionali și Orientali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.
Notă: manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.