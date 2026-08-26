Meteorologii au restrâns codul galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ

Intervalul : confom textului;

Zonele afectate : confom textului și hărții;

Fenomene : confom textului;

Mesaj :

MESAJ 1/2

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 26 august, ora 10 – 26 august, ora 23

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ

Zone afectate: cea mai mare parte a zonei montane, estul și sud-estul Transilvaniei

În cea mai mare parte a zonei montane, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.

Notă: manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.