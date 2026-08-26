Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Meteorologii au restrâns codul galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ

Meteorologii au restrâns codul galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ

Meteorologii au restrâns codul galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ

Publicat de Andreea Drilea, 26 august 2026, 10:10

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 26-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : confom textului;
Zonele afectate : confom textului și hărții;
Fenomene : confom textului;
Mesaj :

MESAJ 1/2
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 26 august, ora 10 – 26 august, ora 23
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ

Zone afectate: cea mai mare parte a zonei montane, estul și sud-estul Transilvaniei

    În cea mai mare parte a zonei montane, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.

    Notă: manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.
Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 26-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : conform textului;
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : conform textului;
Mesaj :

MESAJ 2/2
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 27 august, ora 12 – 27 august, ora 23
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ

Zone afectate: estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Meridionali și Orientali

    În estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Meridionali și Orientali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.

    Notă: manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.
Etichete:
Cod galben de inundații pe mai multe cursuri de apă
Naţional miercuri, 26 august 2026, 11:55

Cod galben de inundații pe mai multe cursuri de apă

FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale...

Cod galben de inundații pe mai multe cursuri de apă
Fragment de dronă descoperit pe litoral, la Olimp
Naţional miercuri, 26 august 2026, 11:04

Fragment de dronă descoperit pe litoral, la Olimp

UPDATE: Drona găsită pe plaja din staţiunea Olimp avea explozibil şi a fost detonată controlat. Pentru desfăşurarea intervenţiei în...

Fragment de dronă descoperit pe litoral, la Olimp
Astăzi, o nouă rundă de discuții pe tema legii salarizării unitare
Naţional miercuri, 26 august 2026, 06:05

Astăzi, o nouă rundă de discuții pe tema legii salarizării unitare

Runda de discuţii care a avut loc marți între şeful statului şi liderii partidelor din fosta coaliţie de guvernare pe tema reformei...

Astăzi, o nouă rundă de discuții pe tema legii salarizării unitare
Cod galben de inundații pe mai multe cursuri de apă din țară
Naţional marți, 25 august 2026, 12:37

Cod galben de inundații pe mai multe cursuri de apă din țară

FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale...

Cod galben de inundații pe mai multe cursuri de apă din țară
Naţional marți, 25 august 2026, 10:09

Cod galben de instabilitate atmosferică în mai multe județe din România

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 25-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

Cod galben de instabilitate atmosferică în mai multe județe din România
Naţional marți, 25 august 2026, 10:06

Proteste în faţa Ministerului Muncii pentru creşterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027

Mai multe federaţii sindicale vor protesta, marţi, între orele 11:00 şi 13:00, în faţa Ministerului Muncii, solicitând creşterea salariului...

Proteste în faţa Ministerului Muncii pentru creşterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027
Naţional marți, 25 august 2026, 08:22

MApN: Dronă detectată la aproximativ 4 kilometri est de Vâlcove; a fost emis mesaj RO-ALERT

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat, în dimineaţa zilei de marţi, o ţintă aeriană la aproximativ 4...

MApN: Dronă detectată la aproximativ 4 kilometri est de Vâlcove; a fost emis mesaj RO-ALERT
Naţional marți, 25 august 2026, 06:17

Legea salarizării, discutată astăzi la Palatul Cotroceni

Liderii fostei coaliții se vor reuni marți, la ora 11:00, la Palatul Cotroceni, pentru a discuta, din nou, despre noua Lege a salarizării...

Legea salarizării, discutată astăzi la Palatul Cotroceni