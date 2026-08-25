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Târgul de folk „Vasile Mardare” – ediția a XI-a, la Gura Humorului

Parcul Ariniș din Gura Humorului va deveni, între 4 și 6 septembrie, locul de întâlnire al iubitorilor muzicii folk, cu prilejul celei de-a XI-a ediții a Târgului de folk „Vasile Mardare”, un eveniment dedicat muzicii, poeziei, prieteniei și spiritului liber care definește folkul românesc.

Târgul de folk „Vasile Mardare” – ediția a XI-a, la Gura Humorului

Publicat de georgevanvu, 25 august 2026, 14:59


Târgul de folk „Vasile Mardare” continuă o poveste construită cu pasiune pentru muzica folk și pentru valorile sale autentice și duce mai departe moștenirea lui Vasile Mardare, unul dintre cei mai mari cantautori ai folk-ului românesc. Ca în fiecare an, festivalul își propune să aducă împreună artiști consacrați, tineri aflați la început de drum, dar și publicul care păstrează în suflet muzica ce l-a însoțit de-a lungul anilor.
Pe parcursul evenimentului, scena din Parcul Ariniș va găzdui concerte și momente artistice care vor transforma Gura Humorului într-un adevărat punct de întâlnire pentru comunitatea folk din România.

Târgul de folk „Vasile Mardare” nu este doar un festival de muzică, este o stare de spirit. Este un eveniment construit în jurul întâlnirii dintre oameni, al cântecelor care spun povești și al versurilor care rămân în memorie.

In al unsprezecelea an de viață este momentul ca festivalul să se reinventeze pentru a oferi o experiență de neuitat. Noua locație, din Parcul Arniș, Gura Humorului, este un loc de poveste, unde natura, muzica folk și relaxarea se împletesc la început de toamnă.
Pe scena festivalului vor urca:

Vineri, 4 septembrie 2026: Elena Secrieru, Romică Brunchi, Dan Vană, Cristian Buică și Mircea Vintilă;

Sâmbătă, 5 septembrie 2026: Dacii Liberi, Ovidiu Mihăilescu, Magda Puskas și Rareș Suciu, Daniel și Flori Iancu, Mircea Baniciu & Friends

Duminică, 6 septembrie 2026: Cristina Mardare, Marius Matache, Adrian Bezna, Cătălin Stepa și Aurelian Epuraș precum și Nicu Alifantis&Zan

Accesul publicului se face pe bază de bilet.
Biletele pot fi procurate de pe ambilet.ro sau iabilet.ro

Organizator: Asociația Culturală FAIR, RIANSAND și Best Western Bucovina
Parteneri: Primăria Orașului Gura Humorului
Perioada: 4 – 6 septembrie 2026
Locul: Parcul Ariniș, Gura Humorului
Facebook: https://www.facebook.com/targuldefolkvasilemardare

 

 

 

 

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