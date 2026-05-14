Portretul omagial „Preotul conf. univ. dr. Florin Bucescu – 90 de ani de la naștere – 14-15 mai 2026 – Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași
Avem bucuria și onoarea de a vă invita la Portretul omagial „Preotul conf. univ. dr. Florin Bucescu – 90 de ani de la naștere (18.05.1936 – 21.09.2019)” care va avea loc joi, 14 mai, ora 18, în sala „Eduard Caudella” – Casa Balș, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași. (str. Cuza Vodă nr. 29). De asemenea, vineri, 15 mai, ora 8, la Paraclisul „Sfinții Dimitrie și Gheorghe” al UNAGE va fi oficiată slujba Sfintei Liturghii , urmată de parastas și agapă de pomenire.
Publicat de Iuliana Bubuianu, 14 mai 2026, 16:11
La Portretul omagial sunt invitați:
Preot Constantin STURZU (Mitropolia Moldovei și Bucovinei)
Conf. univ. dr. Loredana IAȚEȘEN (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” – Iași)
Conf. univ. dr. Marina VRACIU (Universitatea „Al. I. Cuza”)
Prof. etnomuzicolog Viorel BÂRLEANU
Prof. univ. dr. Florin-Alexandru PLATON (Universitatea „Al. I. Cuza”)
Preot prof. Daniel POPA (Liceul Teoretic „Waldorf” – Iași)
Florin Casian DĂNILĂ (Londra, UK)
Momentele artistice sunt susținute de:
Corul psaltic „Basileus” al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” – Iași, dirijor Diac. prof. Mihai URSACHE
Ansamblul „Floralia” al UNAGE, dirijor conf. univ. dr. Irina Zamfira DĂNILĂ-BUCESCU
Duo instrumental „Bucescu” – Royal Conservatoire of Scotland (Glasgow, UK) – Emilian Teodor DĂNILĂ-BUCESCU (violă) & Diana-Ioana HRIȚULEAC (pian)
Vă așteptăm cu multă bucurie!