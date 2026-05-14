Târgul Meşterilor Populari la Palatul Culturii din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 14 mai 2026, 11:26





Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi organizează în perioada 15 – 17 mai 2026, pe esplanada Palatului Culturii, Târgul Meşterilor Populari, eveniment derulat în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului”.

Deschiderea oficială a manifestării va avea loc vineri, 15 mai 2026, la ora 11.00.

Ajuns la cea de-a XXVI-a ediție, Târgul reunește aproximativ 60 de meşteri populari din diferite zone etnografice ale României, precum și din Republica Moldova, care susţin, prin intermediul lucrărilor lor, păstrarea şi promovarea meşteşugurilor, oferind în același timp publicului de toate vârstele o pledoarie pentru tradiţie şi autenticitate.

„Dacă la un eveniment muzeal clasic, expozițional, în centrul atenției sunt obiectele de patrimoniu, în cazul manifestărilor de tip târg, vedetele sunt meșterii populari, care aduc în prim-plan, prin arta lor, tradiții păstrate cu sfințenie și transmise din generație în generație”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Alături de expoziția cu vânzare de obiecte tradiționale, vizitatorii vor putea asista la demonstrații și activități interactive de tip atelier, în cadrul manifestării fiind ilustrate meșteșuguri tradiționale precum olăritul, prelucrarea lemnului, industria casnică, portul popular, încondeierea ouălor, pielăritul, blănăritul, confecţionarea măştilor populare, realizarea de icoane, podoabe sau împletituri din sfoară.

Vă așteptăm să vă bucurați de tradițiile și meșteșugurile duse mai departe cu pasiune de către meșteri populari din întreaga țară, evenimentul desfășurându-se după următorul program:

– vineri, 15 mai 2026: între orele 10.00 – 20.00

– sâmbătă, 16 mai 2026: între orele 10.00 – 20.00

– duminică, 17 mai 2026: între orele 10.00 – 17.00.