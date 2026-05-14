Prima bucătărie socială mobilă din Iași iese în stradă: 500 de mese calde, în fiecare joi, pentru cei care au mai mare nevoie

Publicat de Andreea Drilea, 14 mai 2026, 07:26

Platforma Fiideajutor.ro a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei lansează joi, 14 mai 2026, prima ediție a proiectului „5 pâini și 2 pești – Hrană pentru toți”, o inițiativă săptămânală de distribuire a hranei calde pentru persoanele vulnerabile din Iași, în curtea Catedralei Mitropolitane.

Despre proiect

Inspirat de minunea evanghelică a înmulțirii pâinilor, proiectul își propune ca în fiecare zi de joi să ofere minimum 500 de porții de mâncare caldă persoanelor aflate în nevoie: bătrâni singuri, familii cu venituri reduse, persoane fără adăpost, copii și tineri din medii vulnerabile, persoane cu dizabilități.

Proiectul este inițiat de Fiideajutor.ro, Platforma Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, și se desfășoară în parteneriat cu: Federația Filantropia a Patriarhiei Române, care pune la dispoziție ceea ce reprezintă prima bucătărie socială mobilă din Iași, Biroul de Asistență Socială și Medicală Diaconia al Arhiepiscopiei Iașilor și Fundația Solidaritate și Speranță.

Desfășurătorul primei ediții — joi, 14 mai 2026

Ora 9:00 — Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Iași, în duh de binecuvântare și deschidere a zilei

Ora 11:00 — Sosirea și înregistrarea beneficiarilor în curtea Catedralei Mitropolitane

Ora 11:30-14:00 — Distribuirii hranei calde și a apei

Pregătirea primei ediții este posibilă prin generozitatea a zeci de donatori care au răspuns deja apelului, alături de reprezentanți ai comunității HoReCa locale, care au contribuit cu 500 de sticle de apă, un gest care arată că solidaritatea adună oameni din toate mediile.

Totodată, acțiunea se sprijină pe o echipă de voluntari formată din angajați ai Arhiepiscopiei Iașilor, tineri ai Colegiului „Sfântul Nicolae” Iași, dar și preoți. Cu toții vor fi prezenți nu doar pentru a asigura buna desfășurare a distribuirii, ci și pentru a sta de vorbă cu oamenii, a le asculta poveștile, a fi pur și simplu alături de ei. Pentru că o masă caldă hrănește trupul, dar o vorbă bună, un zâmbet, o mână întinsă hrănesc sufletul.

Pr. Cosmin Brînză, director Fiideajutor.ro:

„În Iași, în fiecare zi, există sute de oameni pentru care o masă caldă este o incertitudine grea. Foametea urbană nu strigă, există în tăcere, în rușine, uneori chiar lângă noi, fără să o vedem. Iar noi suntem chemați, ca creștini, să răspundem acestei chemări.

Prin harul lui Dumnezeu și prin bunăvoința atâtor oameni cu inimă largă, prima ediție a proiectului «5 pâini și 2 pești» a devenit posibilă. Le mulțumim tuturor și îi invităm să rămână aproape, donând pentru ei, pentru sănătatea celor dragi, sau de sufletul celor adormiți, ca pomenire vie, în faptă și rugăciune.”

Cum poate comunitatea sprijini proiectul

Fiecare porție de mâncare caldă valorează aproximativ 30 de lei.

Donațiile se pot face cu mențiunea „HRANĂ”:

🌐 Pe site: www.fiideajutor.ro/doneaza

📲 Prin Donorbox: donorbox.org/5-paini-si-2-pesti-hrana-pentru-toti

🏦 Sponsorizare/Transfer bancar

RON: RO27 BACX 0000 0030 1057 8064

EUR: RO70 BACX 0000 0030 10578066

USD: RO43 BACX 0000 0030 1057 8067

Arhiepiscopia Iașilor – UniCredit Iași

Fiideajutor.ro este Platforma Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, punctul de întâlnire pentru toți cei care doresc să ofere din resursele, timpul și expertiza lor în sprijinul aproapelui, o punte între cei care au nevoie și cei care pot dărui ajutor.

Contact presă: Pr. Cosmin Brînză — Director Fiideajutor.ro

✉️ office@fiideajutor.ro 🌐 fiideajutor.ro

Reprezentanții mass-media sunt invitați să participe joi, 14 mai 2026, începând cu ora 11:00, în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași (lângă bibliotecă).

