(AUDIO) DSP Iași verifică un hotel după ce mai mulți invitați s-au îmbolnăvit

Publicat de Andreea Drilea, 13 mai 2026, 12:38

Direcția de Sănătate Publică Iași a declanșat o anchetă epidemiologică după ce mai mulți invitați la o nuntă organizată la un hotel din municipiu au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentară.

Printre participanții la evenimentul festiv s-au numărat numeroase cadre de poliție din mai multe județe ale Moldovei.

Cinci persoane au avut nevoie de internare la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sfânta Parascheva”, altele fiind tratate în regim ambulatoriu.

Managerul unității medicale, doctorul Florin Roșu, a confirmat că starea pacienților este stabilă și sub control: ”În cursul zilei de luni, 11 mai 2026, în cadrul triajului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase ”Sfânta Parascheva” din Iași, s-au prezentat un număr de 5 persoane care prezentau simptomatologie specifică unei toxiinfecție alimentară, adică greață, vărsături, dureri abdominale, febră, scaune apoase. Pacienții au beneficiat de consult de specialitate clinic și bioclinic, cu inițierea imediată a tratamentului și remiterea simptomatologiei. În cursul zilei de astăzi, cei 5 pacienți vor fi externați.”

În paralel, inspectorii sanitari din cadrul DSP Iași prelevează probe și analizează condițiile de igienă din blocul alimentar al hotelului pentru a identifica sursa exactă a contaminării.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

