(AUDIO) Iașul devine capitala europeană a creativității

Publicat de Andreea Drilea, 12 mai 2026, 12:41

Iașul devine, de astăzi, capitala europeană a creativității.

Ediția din acest an Romanian Creative Week debutează în această seară cu un eveniment spectaculos în Grădinile Palas, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Timp de 12 zile, peste o mie de artiști, designeri și inovatori vor transforma orașul într-o scenă uriașă, cu peste 700 de evenimente programate.

Evenimentele au loc pe pietonalele Ștefan cel Mare și Lăpușneanu, precum și pe Bulevardul Carol I dar și în Sălile de la Palatul Culturii și de la Muzeul Unirii din Iași.

Irina Schrotter, inițiatoarea evenimentului, a declarat că față de anii anteriori, la Iași vor fi prezenți și artiști plastici din Statele Unite, Mexic și Republica Moldova: ”În jur de 700 de evenimente, dacă nu chiar mai multe, dacă vă uitați pe aplicația noastră, care e disponibilă pe ambele platforme, veți vedea în fiecare zi zeci de evenimete sunt programate în oraș. Pe 7,5 km am măsurat noi, din grădinile Palas, Atrium Palas, ajungând până în Copou la Casa Oamenilor de Știință, trecând prin Palatul Culturii, Ștefan cel Mare, Baia Turcească, Piața Unirii, Lăpușneanu și apoi în sus până la Casa Oamenilor de Știință. Arta câștigă foarte mult teren. Avem 42 de instalații și de expoziții în oraș în această perioadă și așa cum v-am spus, mâine și poimâne în Iași vor fi cele mai importante galerii de artă contemporană, vor veni în oraș să vadă expozițiile și instalațiile pe care Romanian Creative Week le propune.”

Irina Schrotter a subliniat faptul că ediția de anul acesta pune un accent deosebit pe viitor, peste 60% dintre participanți fiind tineri creatori aflați la început de drum: ”Ceea ce ne propunem noi este să le accelerăm un pic carierele, să-i ajutăm să avanseze mai rapid în carieră și să învețe de la seniori din greșelile pe care ei le-au făcut, să nu le repete cei tineri și să meargă mai departe cu curaj și cu sprijinul de care noi, generațiile noastre, nu s-au bucurat.”

Până pe 24 mai, publicul este invitat să descopere expoziții, conferințe și instalații multimedia care transformă instituțiile culturale și spațiile publice din Iași într-un traseu cultural unic în Uniunea Europeană.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)