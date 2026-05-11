Botoșani: Unul dintre cele mai ample proiecte de infrastructură din județ intră în faza de execuție

11 mai 2026, 17:44

Unul dintre cele mai ample proiecte de infrastructură rutieră din județul Botoșani, reabilitarea Drumului Județean 282, intră în faza de execuție.

Astăzi a avut loc predarea amplasamentului pentru lotul 1 al proiectului.

Investiția prevede modernizarea a aproximativ 50 de kilometri de drum județean, pe o axă rutieră care va traversa 6 localități din Botoșani, de la sud, din zona comunei Șipote, până la granița cu Republica Moldova, la Vama Rădăuți-Prut.

Drumul este finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, cu o valoare totală care depășește 339 de milioane de lei și o perioadă de implementare până în mai 2027.

Lotul 1, pentru care s-a făcut, astăzi, predarea amplasamentului, are o lungime de peste 10 kilometri și asigură legătura între Hănești, Vlăsinești și Săveni, până la intersecția cu DN 29.

Lucrările includ reabilitarea unui pod, consolidarea drumului în zona iazului Hănești, precum și amenajări pentru iluminat public și infrastructură de alimentare pentru o stație de încărcare auto electrică.

Execuția lucrărilor va fi realizată de o asociere de firme din Botoșani și Bistrița. Contractul are o valoare de aproape 50 de milioane de lei, iar durata de execuție este de 20 de luni.

Licitația a fost demarată în iulie 2024, iar finanțarea europeană a fost obținută în luna septembrie a aceluiași an.

Drumul Vămii este parte integrantă a Drumului Strategic și va contribui semnificativ la conturarea unei axe Nord-Sud a județului, menită să lege Vama Rădăuți Prut de județul Iași.

(Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO Consiliul Județean Botoșani)

