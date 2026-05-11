Ordonanţa privind programul SAFE, evaluată de Comisia pentru Constituţionalitate din Senat

Comisia pentru constituţionalitate din Senat va verifica, până miercuri, dacă există un eventual conflict de natură constituţională între Guvern şi Parlament în privinţa Ordonanţei privind programul SAFE.

Decizia a fost luată după ce liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a reclamat că Guvernul a trimis la Monitorul Oficial o ordonanţă de urgenţă, după ce a fost adoptată moţiunea de cenzură.

El a menţionat că în data 4 mai, înainte de demitere, Cabinetul Bolojan a avut pe ordinea de zi documentul cu privire la programul SAFE, iar în timpul şedinţei, la ordonanţă au fost adăugate 12 puncte, pentru care – din punctul de vedere al PSD – ar fi fost nevoie să se solicite un nou aviz al Consiliului Legislativ.

Prețedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, consideră însă că Guvernul a procedat conform procedurii ce reglementeaza parcursul unui act normativ, iar ordonanţa a fost adoptată în termen.

