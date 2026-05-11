Ordonanţa privind programul SAFE, evaluată de Comisia pentru Constituţionalitate din Senat

11 mai 2026, 18:49

Comisia pentru constituţionalitate din Senat va verifica, până miercuri, dacă există un eventual conflict de natură constituţională între Guvern şi Parlament în privinţa Ordonanţei privind programul SAFE.

Decizia a fost luată după ce liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a reclamat că Guvernul a trimis la Monitorul Oficial o ordonanţă de urgenţă, după ce a fost adoptată moţiunea de cenzură.

El a menţionat că în data 4 mai, înainte de demitere, Cabinetul Bolojan a avut pe ordinea de zi documentul cu privire la programul SAFE, iar în timpul şedinţei, la ordonanţă au fost adăugate 12 puncte, pentru care – din punctul de vedere al PSD – ar fi fost nevoie să se solicite un nou aviz al Consiliului Legislativ.

Prețedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, consideră însă că Guvernul a procedat conform procedurii ce reglementeaza parcursul unui act normativ, iar ordonanţa a fost adoptată în termen.

