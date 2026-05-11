(AUDIO) Iași: Dosarul morții mezzosopranei Maria Macsim, clasat după șase ani de anchetă
11 mai 2026, 19:53
Dosarul morții mezzosopranei Maria Macsim a fost clasat, la șase ani de la tragedie.
Procurorii au decis închiderea cazului, pe motiv că „fapta nu există”.
Maria Macsim, solistă a Operei Naționale Române din Iași și cadru didactic la Universitatea de Arte „George Enescu”, a murit în decembrie 2020, după luni în care s-a aflat în comă, provocată de un accident petrecut la domiciliu.
Aceasta ar fi căzut pe scările din casă, soțul său fiind cel care a alertat autoritățile, însă mult prea târziu, după cum au constatat, ulterior, anchetatorii.
Moartea artistei a provocat un val de emoție în România, mai ales că multe dintre suspiciunile legate de circumstanțele tragediei nu fuseseră încă lămurite.
Constantin Mihai, cu detalii despre acest caz:
