(AUDIO) Iași: Dosarul morții mezzosopranei Maria Macsim, clasat după șase ani de anchetă

11 mai 2026, 19:53

Dosarul morții mezzosopranei Maria Macsim a fost clasat, la șase ani de la tragedie.

Procurorii au decis închiderea cazului, pe motiv că „fapta nu există”.

Maria Macsim, solistă a Operei Naționale Române din Iași și cadru didactic la Universitatea de Arte „George Enescu”, a murit în decembrie 2020, după luni în care s-a aflat în comă, provocată de un accident petrecut la domiciliu.

Aceasta ar fi căzut pe scările din casă, soțul său fiind cel care a alertat autoritățile, însă mult prea târziu, după cum au constatat, ulterior, anchetatorii.

Moartea artistei a provocat un val de emoție în România, mai ales că multe dintre suspiciunile legate de circumstanțele tragediei nu fuseseră încă lămurite.

Constantin Mihai, cu detalii despre acest caz:

(Radio Iași/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustratviă)

