(AUDIO) Evaluările naționale pentru clasele II, IV și VI încep mâine în județul Iași

Publicat de Andreea Drilea, 11 mai 2026, 12:35

Mâine încep testările din cadrul evaluărilor naționale pentru elevii de clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Primii care suțin probele sunt copiii de clasa a II-a Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Iași, la testarea de mâine sunt înscriși peste 7900 de elevi, repartizați în 158 de centre de examen din întreg județul.

Prima probă este cea de Limba română – scris. Testările pentru elevii de clasa a II-a continuă până pe 14 mai, cu probe la citire, precum și matematică și explorarea mediului.

Toate probele se desfășoară în sălile obișnuite de clasă, în prezența cadrelor didactice.

Inspectorul adjunct al ISJ Iași, Sergiu Enea, a declarat, pentru postul nostru de radio, că rezultatele nu vor fi trecute în catalog, ci vor fi utilizate pentru evaluarea nivelului de pregătire a elevilor, iar testările din acest an vin cu noutăți: ”Avem în acest moment itemi de tip PISA, este o premieră. Anul acesta se pilotează itemi care vizează alfabetizarea funcțională și gândirea critică, în linie cu testările internaționale PISA, TIMS și PIRLS. Pe lângă exercițiile clasice, elevii vor întâlni cerințe care pornesc de la situații din viața reală și care verifică dacă pot aplica ceea ce au învățat, nu doar dacă pot reproduce mecanic o regulă. Testele nu devin mai dificile, credem noi, ci devin mai relevante. Un alt element de nouătate ar fi planul individualizat de învăţare.”

Pentru clasele a IV-a, evaluările vor avea loc în perioada 19 – 20 mai, iar cele pentru elevii de a VI-a sunt programate pe 26 și 27 mai.

