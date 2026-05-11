Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Vaslui: Bărbat condamnat în Belgia pentru un jaf de peste trei milioane de euro, depistat la Albiţa

Vaslui: Bărbat condamnat în Belgia pentru un jaf de peste trei milioane de euro, depistat la Albiţa

Vaslui: Bărbat condamnat în Belgia pentru un jaf de peste trei milioane de euro, depistat la Albiţa

Publicat de Andreea Drilea, 11 mai 2026, 12:43

Un bărbat cu dublă cetăţenie, moldovenească şi română, căutat de autorităţile din Belgia pentru comiterea unui jaf de peste trei milioane de euro şi condamnat la zece ani de închisoare, a fost depistat la Albiţa.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de reprezentanţii Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Iaşi, bărbatul de 34 de ani s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, la volanul unui autoturism.

‘La controlul de frontieră, colegii noştri au constatat că pe numele bărbatului este emisă, de către autorităţile din Belgia, o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare, acesta având de executat o pedeapsă de zece ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt. Conform mandatului de arestare, bărbatul a fost condamnat pentru că a furat produse cosmetice în valoare de peste trei milioane de euro’, a precizează sursa citată.

Persoana în cauză a fost predată unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, în vederea luării măsurilor legale. AGERPRES/FOTO Poliția de Frontieră

Etichete:
Actorul Claudiu Istodor a primit o stea pe Aleea Personalităților din Piatra-Neamț
Regional luni, 11 mai 2026, 07:55

Actorul Claudiu Istodor a primit o stea pe Aleea Personalităților din Piatra-Neamț

Și actorul Claudiu Istodor a primit o stea pe Aleea Personalităților din Piatra-Neamț, în cadrul unui eveniment desfășurat duminică, 10 mai,...

Actorul Claudiu Istodor a primit o stea pe Aleea Personalităților din Piatra-Neamț
Suceava: Doi poliţişti de frontieră şi trei vameşi, plasaţi sub control judiciar după percheziţiile de vineri
Regional luni, 11 mai 2026, 06:08

Suceava: Doi poliţişti de frontieră şi trei vameşi, plasaţi sub control judiciar după percheziţiile de vineri

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava au dispus instituirea măsurii controlului judiciar faţă de doi poliţişti de frontieră...

Suceava: Doi poliţişti de frontieră şi trei vameşi, plasaţi sub control judiciar după percheziţiile de vineri
(VIDEO) Iași: Ceremonii militare și religioase de Ziua Independenței
Regional duminică, 10 mai 2026, 13:23

(VIDEO) Iași: Ceremonii militare și religioase de Ziua Independenței

La Iași, doar câteva zeci de persoane au participat astăzi, la Monumentul Independenței, la manifestările dedicate Zilei Independenței, din...

(VIDEO) Iași: Ceremonii militare și religioase de Ziua Independenței
(UPDATE/AUDIO) Alunecare de teren în Vaslui: Trei locuințe au rămas izolate la Dodești
Regional duminică, 10 mai 2026, 11:42

(UPDATE/AUDIO) Alunecare de teren în Vaslui: Trei locuințe au rămas izolate la Dodești

UPDATE, ora 11:00 – O comisie de specialiști va fi constituită pentru evaluarea pagubelor produse în comuna Dodești, după alunecarea de...

(UPDATE/AUDIO) Alunecare de teren în Vaslui: Trei locuințe au rămas izolate la Dodești
Regional duminică, 10 mai 2026, 10:23

Neamţ: O stea în memoria actriţei Draga Olteanu Matei a fost dezvelită pe Aleea Personalităţilor din Piatra-Neamţ

Primarul municipiului Piatra-Neamţ, Adrian Niţă, a dezvelit, sâmbătă, o stea pe Aleea Personalităţilor din faţa Teatrului Tineretului, în...

Neamţ: O stea în memoria actriţei Draga Olteanu Matei a fost dezvelită pe Aleea Personalităţilor din Piatra-Neamţ
Regional duminică, 10 mai 2026, 10:22

(AUDIO) Compania Wizz Air a introduce două noi rute de pe Aeroportul Iași

Compania Wizz Air a anunțat introducerea a două noi rute de pe Aeroportul Iași în cursul acestei luni, potrivit conducerii aeroportului. Noile...

(AUDIO) Compania Wizz Air a introduce două noi rute de pe Aeroportul Iași
Regional duminică, 10 mai 2026, 08:03

Editura Junimea a câștigat Marele Premiu al Târgului de Carte Librex Iași 2026

Editura Junimea a primit, ieri, Marele Premiu în cadrul celei de-a 31-a ediții a Târgului de Carte Librex de la Iași. În total, au fost acordate...

Editura Junimea a câștigat Marele Premiu al Târgului de Carte Librex Iași 2026
Regional duminică, 10 mai 2026, 07:31

Voluntari din Botoşani au început să strângă semnături pentru a cere Consiliului Local interzicerea jocurilor de noroc în municipiu

Voluntari din Botoşani au început să strângă semnături pentru a cere Consiliului Local interzicerea jocurilor de noroc în municipiu....

Voluntari din Botoşani au început să strângă semnături pentru a cere Consiliului Local interzicerea jocurilor de noroc în municipiu