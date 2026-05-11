FESTIVALUL DE TEATRU PIATRA NEAMȚ — Ediția XXXVII -a „Teatrul – un dincolo prezent” | 10–17 mai 2026

Reprezentant al teatrului european contemporan, Radu Afrim este unul dintre cei mai apreciați și inovativi regizori români, autorul unor spectacole poetice, senzuale, ludice, marcate de întrebări provocatoare despre condiția omului actual. Începuturile carierei sale regizorale sunt legate de scena Teatrului Tineretului, pe care a montat, în 2000, „Ocean café“, după texte de Radu Macrinici, Saviana Stănescu, Ştefan Caraman, Alina Nelega, Gianina Cărbunariu. Pe aceeași scenă a montat: „Povestiri despre nebunia (noastră) cea de toate zilele“ de Petr Zelenka, 2007; „Herr Paul“ de Tankred Dorst 2009; „Wolfgang“ după Yannis Mavritsakis, 2017; „Sub fiecare pas e o mină neexplodată dintr-un război neterminat cu tine“, scenariu și regie de Radu Afrim, 2019 – spectacole de referință din istoria Teatrului Tineretului.

A fost desemnat cel mai bun regizor de trei ori de către Uniunea Teatrală din România. Mai multe spectacole ale sale au fost distinse cu Premiul UNITER pentru cel mai bun spectacol, cel mai recent fiind „Antologia dispariției“, producție a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” Iași.