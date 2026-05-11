FESTIVALUL DE TEATRU PIATRA NEAMȚ — Ediția XXXVII -a „Teatrul – un dincolo prezent” | 10–17 mai 2026

Publicat de Andreea Drilea, 11 mai 2026, 07:59

LUNI, 11 mai 2026, A II-A ZI DE FESTIVAL

🕥 16:00 | Teatrul Tineretului, Sala Rotondă

Întâlniri cu publicul MEDALION – RADU AFRIM

Durata 1h 50 | (12+)

Moderatoare Tamara Constantinescu

CUVINTE DESPRE SCENĂ ȘI CREAȚIE

Reprezentant al teatrului european contemporan, Radu Afrim este unul dintre cei mai apreciați și inovativi regizori români, autorul unor spectacole poetice, senzuale, ludice, marcate de întrebări provocatoare despre condiția omului actual. Începuturile carierei sale regizorale sunt legate de scena Teatrului Tineretului, pe care a montat, în 2000, „Ocean café“, după texte de Radu Macrinici, Saviana Stănescu, Ştefan Caraman, Alina Nelega, Gianina Cărbunariu. Pe aceeași scenă a montat: „Povestiri despre nebunia (noastră) cea de toate zilele“ de Petr Zelenka, 2007; „Herr Paul“ de Tankred Dorst 2009; „Wolfgang“ după Yannis Mavritsakis, 2017; „Sub fiecare pas e o mină neexplodată dintr-un război neterminat cu tine“, scenariu și regie de Radu Afrim, 2019 – spectacole de referință din istoria Teatrului Tineretului.

A fost desemnat cel mai bun regizor de trei ori de către Uniunea Teatrală din România. Mai multe spectacole ale sale au fost distinse cu Premiul UNITER pentru cel mai bun spectacol, cel mai recent fiind „Antologia dispariției“, producție a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” Iași.
🕥17:30 | Teatrul Tineretului Piatra Neamț

O SCRISOARE PIERDUTĂ (14+) Teatrul Act, regia: Alexandru Dabija. Dramatizare după Ion Luca Caragiale. Cu: Marcel Iureș, Marian Râlea, Dan Rădulescu, Alexandru Jitea, Lucian Iftime, Oana Predescu, Ruxandra Maniu, Iosif Paștina, Ionuț Moldoveanu.  2h 30’ (cu pauză)

 
 
 
 
20.00| Casa de Cultură a Sindicatelor Piatra Neamț
IERBAR (14+) Teatrul Național Târgu-Mureș, de Simona Popescu și Radu Afrim, un spectacol de Radu Afrim. Cu: Katalin Berekméri, Nicu Mihoc, Alex Stoicescu, Larisa Dobrin, Cristina Holtzli, Loredana Dascălu, Dana Pancu, Mihaela Mihai, Luchian Pantea, Elena Purea, Theo Marton, Ale Țifrea, Radu Anastas. 2h 20’ (fără pauză)

Premiul: Cel mai bun text dramatic românesc montat în premieră absolută, Gala UNITER 2023

