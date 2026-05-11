FESTIVALUL DE TEATRU PIATRA NEAMȚ — Ediția XXXVII -a „Teatrul – un dincolo prezent” | 10–17 mai 2026
Publicat de Andreea Drilea, 11 mai 2026, 07:59
LUNI, 11 mai 2026, A II-A ZI DE FESTIVAL
16:00 | Teatrul Tineretului, Sala Rotondă
Întâlniri cu publicul MEDALION – RADU AFRIM
Durata 1h 50′ | (12+)
Moderatoare Tamara Constantinescu
CUVINTE DESPRE SCENĂ ȘI CREAȚIE
Reprezentant al teatrului european contemporan, Radu Afrim este unul dintre cei mai apreciați și inovativi regizori români, autorul unor spectacole poetice, senzuale, ludice, marcate de întrebări provocatoare despre condiția omului actual. Începuturile carierei sale regizorale sunt legate de scena Teatrului Tineretului, pe care a montat, în 2000, „Ocean café“, după texte de Radu Macrinici, Saviana Stănescu, Ştefan Caraman, Alina Nelega, Gianina Cărbunariu. Pe aceeași scenă a montat: „Povestiri despre nebunia (noastră) cea de toate zilele“ de Petr Zelenka, 2007; „Herr Paul“ de Tankred Dorst 2009; „Wolfgang“ după Yannis Mavritsakis, 2017; „Sub fiecare pas e o mină neexplodată dintr-un război neterminat cu tine“, scenariu și regie de Radu Afrim, 2019 – spectacole de referință din istoria Teatrului Tineretului.
O SCRISOARE PIERDUTĂ (14+) Teatrul Act, regia: Alexandru Dabija. Dramatizare după Ion Luca Caragiale. Cu: Marcel Iureș, Marian Râlea, Dan Rădulescu, Alexandru Jitea, Lucian Iftime, Oana Predescu, Ruxandra Maniu, Iosif Paștina, Ionuț Moldoveanu. 2h 30’ (cu pauză)
Premiul: Cel mai bun text dramatic românesc montat în premieră absolută, Gala UNITER 2023
Radio Iași/Gianina Buftea