Actorul Claudiu Istodor a primit o stea pe Aleea Personalităților din Piatra-Neamț

Publicat de Andreea Drilea, 11 mai 2026, 07:55

Și actorul Claudiu Istodor a primit o stea pe Aleea Personalităților din Piatra-Neamț, în cadrul unui eveniment desfășurat duminică, 10 mai, în fața Teatrului Tineretului, chiar în prima zi a Festivalului de Teatru de la Piatra Neamț, ediția a XXXVII-a.

Claudiu Istodor și-a început cariera pe scena Teatrului Tineretului în anul 1984, imediat după absolvirea Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, iar cei patru ani petrecuți la Piatra-Neamț i-au rămas pentru totdeauna în suflet, așa cum avea să declare la festivitatea de astăzi:

„A fost începutul carierei mele și a fost un început cu noroc. Am început într-o comedie care a avut un mare succes de public și de critică, după care am continuat și după 4 ani am plecat din Piatra-Neamț. Întotdeauna voi avea o amintire minunată despre drumul de la gară, sfertul de oră până aici, la teatru, încărcatul bagajului, aveam până și o saltea cu mine. A fost minunat ce mi s-a întâmplat aici. Mulțumesc mult teatrului din Piatra-Neamț și mulțumesc celor care au făcut posibilă această dezvelire”, a declarat Claudiu Istodor.

Un oaspete special la evenimentul de astăzi a fost Maia Morgenstern, actriță recompensată în noiembrie 2025 cu o stea pe Aleea Personalităților, în semn de recunoștință pentru contribuția la afirmarea și prestigiul cultural al municipiului Piatra-Neamț, orașul în care și-a făcut, la rândul ei, debutul pe scena TT-ului. Înainte de momentul dezvelirii stelei, primarul Adrian Niță (PSD) i-a oferit actorului Claudiu Istodor o plachetă omagială, în semn de recunoștință din partea comunității locale.

Proiectul „Piatra-Neamț: Recunoștință și omagiu personalităților care au dus și duc mai departe numele orașului”, inițiat de primarul Adrian Niță, va continua cu încă cinci stele ce vor îmbogăți Aleea Personalităților. În perioada 11-16 mai, vor fi omagiați Radu Afrim, David Esrig, Eugen Apostol, Andrei Șerban și Gelu Nițu. Prin toată activitatea și parcursul lor artistic, actorii și regizorii enumerați au contribuit, în mod direct sau simbolic, la afirmarea și prestigiul cultural al municipiului Piatra-Neamț, consolidând identitatea acestuia ca reper important pe harta teatrului românesc.

(Radio Iaşi/Gianina Buftea)