(FOTO) Garda de Mediu continuă verificările privind salubrizarea localităților din județul Botoșani

Publicat de Andreea Drilea, 11 mai 2026, 12:38

În perioada 4–8 mai 2026, comisarii Gărzii de Mediu Botoșani au desfășurat nouă controale în mai multe unități administrativ-teritoriale din județ, pentru a verifica modul în care sunt aplicate măsurile privind gestionarea deșeurilor municipale și salubrizarea localităților.

Verificările au avut loc în comunele Drăgușeni, Ibănești, Cristinești, George Enescu, Vorniceni, Mileanca, Havârna, Pomârla și Hilișeu-Horia.

În urma controalelor, au fost constatate numeroase nereguli, iar inspectorii au aplicat 16 sancțiuni contravenționale: 15 amenzi în valoare totală de 735 de mii de lei și un avertisment. De asemenea, autoritățile locale au primit măsuri obligatorii pentru remedierea deficiențelor într-un termen stabilit.

Nouă dintre sancțiuni au fost date pentru neatingerea țintei minime de reciclare și reutilizare a deșeurilor municipale, prevăzută pentru anul 2025, respectiv 55% din cantitatea totală de deșeuri generată. Alte patru sancțiuni au vizat depozitarea sau păstrarea deșeurilor în locuri neautorizate.

Totodată, două sancțiuni au fost aplicate pentru lipsa spațiilor dedicate colectării separate a deșeurilor periculoase provenite de la populație. O altă amendă a fost dată pentru neasigurarea infrastructurii necesare colectării selective a diferitelor categorii de deșeuri, printre care hârtie, carton, sticlă, plastic, textile, echipamente electrice, baterii, mobilier și saltele.

Monitorizarea va continua și în perioada următoare.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO Garda de Mediu Botoșani)