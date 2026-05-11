Prima pagină » Fără categorie » (INTERVIU) Încep evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Sergiu Enea, inspector adjunct al ISJ Iași: ”Anul acesta se pilotează itemi care vizează alfabetizarea funcțională și gândirea critică. Testele nu devin mai dificile, ci mai relevante.”

Publicat de andreeadaraban, 11 mai 2026, 13:05

Încep evaluările naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a.

În județul Iași, aproape 8.000 de elevi de clasa a II-a vor susține, începând de mâine, primele probe din cadrul testărilor naționale, considerate etape importante pentru evaluarea nivelului de pregătire și a competențelor dobândite de copii, potrivit profesorului Sergiu Enea, inspector adjunct în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Iași:  „În județul Iași, pentru proba de mâine avem 7.934 de elevi repartizați în 158 de centre de examen pe teritoriul întregului județ”.

Calendarul testărilor pentru clasa a II-a începe pe 12 mai, cu proba scrisă la Limba română. ”13 mai înseamnă limba și comunicare – citit, limba română, iar pe 14 mai elevii vor susține proba la matematică și explorarea mediului”, a precizat Sergiu Enea, într-un interviu pentru Radio Iași.

 În județul Iași nu va fi organizată proba destinată minorităților naționale, programată la nivel național pe 15 mai.

Și pentru elevii claselor a IV-a și a VI-a există deja un calendar stabilit. Evaluările pentru clasa a IV-a sunt programate pe 19 și 20 mai, iar cele pentru clasa a VI-a pe 26 și 27 mai.

Durata testelor diferă în funcție de nivelul de studiu. ”Pentru evaluarea națională de la clasa a II-a avem 45 de minute pentru o probă, iar la clasele a IV-a și a VI-a avem câte 60 de minute”, a  mai spus Sergiu Enea. Acesta a subliniat că testările se desfășoară în sălile obișnuite de clasă, în prezența cadrelor didactice.

Inspectoratul Școlar Județean Iași anunță că toate unitățile de învățământ sunt pregătite pentru organizarea evaluărilor. ”În acest moment toate școlile din județul Iași sunt pregătite. Toate școlile au fost informate de elementele de noutate din acest an școlar”, a afirmat inspectorul adjunct.

Printre principalele schimbări din acest an se numără introducerea itemilor de tip PISA și accentul pus pe alfabetizarea funcțională și gândirea critică. „Elevii vor întâlni cerințe care pornesc de la situații din viața reală și care verifică dacă pot aplica ceea ce au învățat, nu doar dacă pot reproduce mecanic o regulă. Testele nu devin mai dificile, ci devin mai relevante”, a explicat Sergiu Enea.

O altă noutate importantă este introducerea obligatorie a planului individualizat de învățare pentru fiecare elev. ”În urma analizei rezultatelor, cadrul didactic elaborează acest plan individualizat, care devine un instrument fundamental de remediere, dezvoltare și orientare”, a precizat reprezentantul ISJ Iași.

Rezultatele evaluărilor vor fi analizate în termene clar stabilite prin noua metodologie. ”Avem termene fixe pentru fiecare etapă: șapte zile pentru evaluarea testelor, cinci zile pentru raportul școlii și alte șapte zile pentru raportul județean”, a mai declarat Sergiu Enea. Acesta consideră că noile reguli vor contribui la o mai bună monitorizare a progresului școlar și la sprijinirea elevilor în funcție de nevoile fiecăruia.

Varianta audio a interviului:

 

Calendarul evaluărilor 2026

 Evaluarea Națională la finalul clasei a II-a (EN II):

  • 12 mai — Limbă și comunicare – Scris – Limba română
  • 13 mai — Limbă și comunicare – Citit – Limba română
  • 14 mai — Matematică și Explorarea mediului
  • 15 mai — Limbă și comunicare – Scris/Citit – Limba română pentru minoritățile naționale

Evaluarea Națională la finalul clasei a IV-a (EN IV):

  • 19 mai — Limbă și comunicare – Limba română
  • 20 mai — Matematică și Științe ale naturii
  • 21 mai — Limbă și comunicare – Limba maternă

Evaluarea Națională la finalul clasei a VI-a (EN VI):

  • 26 mai — Limbă și comunicare – Limba română
  • 27 mai — Matematică și Științe ale naturii
  • 28 mai — Limbă și comunicare – Limba maternă

(Andreea Daraban/ FOTO pagina de Facebook Sergiu Enea)

Parada FEstudIS a transformat străzile Iașiului într-un spectacol studențesc. Eduard Iacob, reporter Incubator în „Bună dimineața"
