Rocanotherworld 2026: trei zile de muzică și atmosferă în vie, la Iași

Publicat de Andreea Drilea, 11 mai 2026, 10:07

Omul care aduce vestea: Rocanotherworld 2026 revine în iunie, la Iași, Taxi prima dată în festival.

Festivalul va avea loc în perioada 19 – 21 iunie în vie, la Gramma Wines.

Directorul festivalului, Patricia Brohanschi, în matinal cu Adina Șuhan:

Mesajul organizatorilor:

„Taxi vin pentru prima dată la 𝗥𝗼𝗰𝗮𝗻𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱.

Cu un parcurs de peste 20 de ani, trupa a construit unul dintre cele mai recognoscibile repertorii din muzica românească. De la „Jumătatea mea”, „Cele două cuvinte” sau „Stelele care cad”, la piese cu mesaj social precum „Aici sunt banii dumneavoastră” sau „Criogenia salvează România”, Taxi a rămas constantă în felul în care spune lucrurilor pe nume.

Cu Dan Teodorescu în față, fiecare concert aduce același amestec de muzică și observație directă, cu umor și fără ocolișuri. Ne vedem în iunie, în vie.”