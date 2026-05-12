Doina Ruști: „A iubi înseamnă să afli cine ești”

Doina Ruști este invitată la emisiunea „Oameni și idei” de la Radio România Iași pentru un dialog despre ultimul său roman, „Nas de bulgar”.

Publicat de isoreanu, 12 mai 2026, 11:27

Una dintre cele mai importante și apreciate scriitoare ale literaturii române contemporane, Doina Ruști revine cu un nou roman puternic și tulburător, „Nas de bulgar”, apărut la editura Humanitas, o carte despre memorie, iubire, identitate și libertate, construită pe fundalul unei Românii marcate de comunism, frică și supraveghere. Continuând povestea începută în „Ferenike”, romanul urmărește anii de formare ai protagonistei la Iași, într-o lume a căminelor studențești, a profesorilor memorabili, a primei iubiri și a traumelor care nu dispar niciodată cu adevărat.

La emisiunea „Oameni și idei” de la Radio România Iași, Doina Ruști vorbește despre relația sa cu Iașul și despre felul în care iubirea ne poate ajuta să aflăm cine suntem cu adevărat.

