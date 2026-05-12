Preşedintele Nicuşor Dan va deschide Forumul de Securitate la Marea Neagră şi Balcani

Publicat de Andreea Drilea, 12 mai 2026, 09:22

Preşedintele Nicuşor Dan va deschide în scurt timp Forumul de Securitate la Marea Neagră şi Balcani, care reuneşte în capitala României oficiali, experţi în securitate, reprezentanţi ai instituţiilor europene şi euroatlantice pentru discuţii privind securitatea regională, războiul din Ucraina şi provocările hibride din Europa de Est.

Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, va interveni în secţiunile „Extinderea întâlneşte geopolitica: Procesul de aderare al Ucrainei şi Moldovei şi experienţa Balcanilor de Vest” şi „Războiul hibrid rusesc în Europa”.

Miercuri va avea loc la Bucureşti Summitul Formatului Bucureşti 9 şi al Ţărilor Nordice, eveniment care va fi coprezidat de Nicuşor Dan şi de preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki şi la care va participa şi secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte.

Formatul a fost creat în 2015, la iniţiativa României şi Poloniei, ca reacţie faţă de atitudinea agresivă a Rusiei, care anexase peninsula Crimeea un an mai devreme. Organizaţia cuprinde nouă ţări europene care au făcut parte din fosta Uniune Sovietică ori s-au aflat în sfera sa de influenţă.

