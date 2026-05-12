AmpliFY ONG ajunge la Piatra Neamț cu un eveniment dedicat colaborării și diversificării finanțării pentru organizațiile non-profit

Publicat de Andreea Drilea, 12 mai 2026, 06:20

Comunitatea AmpliFY ONG organizează pe 12 mai 2026 primul Community Meetup la Piatra Neamț, un eveniment gratuit dedicat organizațiilor non-profit din zona de Nord-Est. Întâlnirea va avea loc la Rubik Hub și este deschisă ONG-urilor din Neamț, Bacău, Suceava și Iași, precum și profesioniștilor interesați de impactul social și partenerilor din mediul de afaceri.

Peste 900 de organizații non-profit din România fac parte astăzi din comunitatea AmpliFY ONG, o inițiativă care sprijină dezvoltarea sectorului de impact social prin networking, resurse educaționale și parteneriate.

Din 2024, AmpliFY organizează întâlniri locale în toată țara, pornind de la o nevoie semnalată constant de ONG-uri: puține ocazii de a se întâlni față în față, de a schimba experiențe și de a identifica parteneri relevanți în propria regiune.

Întâlnirea de la Piatra Neamț este construită în jurul a două teme centrale pentru sustenabilitatea ONG-urilor: diversificarea surselor de finanțare, inclusiv prin activități economice și parteneriate CSR, și accesul la ecosistemul de suport al comunității AmpliFY.

„Am organizat acest tip de întâlnire în 9 orașe din țară și de fiecare dată feedback-ul este același: ONG-urile au nevoie de spații în care să se întâlnească, să cunoască parteneri locali și să descopere oportunități pe care nu le aveau pe radar. La Piatra Neamț venim pentru prima dată și așteptăm cu interes să cunoaștem comunitatea locală”, spune Flavia Gheorghe, Directoare Executivă AmpliFY ONG.

Ce se întâmplă la Piatra Neamț pe 12 mai

Evenimentul de la Piatra Neamț aduce laolaltă reprezentanți ai ONG-urilor, profesioniști interesați de impactul social și parteneri din mediul de afaceri, precum Alexandra Dumitrescu (Manager de program Marc Impact la BCR Social Finance), Cătălina Nicola (Director Executiv la Fundația Autonom), Ioana Cerescu (Fondator AER Local), Andras Farkas (Co-fondator și director strategic la Grupul PONT), Andreea Secară (Specialist în integrare și dezvoltare activități la BCR Social Finance), Cezar Cernat (Director Sucursală la BCR Social Finance Bacău, Zona NE) și Flavia Gheorghe (Director Executiv la AmpliFY ONG), într-un format gândit pentru dialog real și conexiuni durabile.

Repere din program (agenda completă este disponibilă aici):

Sesiune ghidată de speed networking între reprezentanții ONG-urilor și cei din mediul de afaceri;

Paneluri cu Q&A: primul dedicat diversificării surselor de finanțare, activități economice, CSR și alte oportunități și, al doilea, dedicat ecosistemului AmpliFY și suportului concret pe care ONG-urile îl pot găsi în comunitate și în rețeaua de parteneri;

Seara, începând cu ora 19:00, participanții sunt invitați și la NGOs Night Out, un eveniment informal de networking pentru continuarea discuțiilor.

Evenimentul este susținut de Rubik Hub, AER Local și Fundația Comunitară Iași și este deschis atât organizațiilor cu experiență, cât și celor recent înființate sau celor care intenționează să fondeze o Asociație, precum și celor care își doresc să colaboreze cu ONG-uri: companii, antreprenori locali, persoane fizice.

Înscriere

Înscrierile se fac individual pe https://luma.com/meetup-amplify-piatraneamt?utm_source=pr, locurile fiind limitate. Participanții sunt rugați să folosească fiecare o adresă de e-mail distinctă la înregistrare.

Ce oferă AmpliFY ONG organizațiilor din comunitate

AmpliFY ONG sprijină organizațiile non-profit prin două direcții principale: facilitarea conexiunilor între organizații și acces la resurse practice pentru dezvoltare. Membrii comunității beneficiază de webinare, workshopuri, sprijin personalizat și acces la o rețea de experți și parteneri în domenii precum finanțare, juridic și comunicare.

„Nicio organizație nu poate rezolva singură probleme sociale complexe. Impactul se construiește prin colaborare, iar rolul nostru este să creăm contexte în care organizațiile se întâlnesc și pot construi împreună”, spune Flavia Gheorghe, Director Executiv AmpliFY ONG.

„Mi-a plăcut cel mai mult faptul că am putut să am acel sentiment de comunitate, că am fost toți aici împreună, că avem aceleași provocări, aceleași probleme, aceleași valori.”

– Ana Olaru, Specialist Comunicare, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă

„A fost un context bun de întâlnire și reîntâlnire cu colegii din organizații pentru că niciodată nu ne găsim timp, așa că inițiativa AmpliFY este extrem de importantă și de valoroasă.”

– Diana Sabo, Președinte, Asociația DEIS

Despre AmpliFY ONG

AmpliFY ONG este o inițiativă BCR Social Finance și How to Web, posibilă cu sprijinul BCR și ERSTE Foundation. Cu o comunitate de peste 900 de organizații non-profit înscrise și prezență activă în toată România, AmpliFY oferă sprijinul, resursele și conexiunile de care ONG-urile au nevoie pentru a-și amplifica impactul.

Despre BCR Social Finance

BCR Social Finance IFN SA este o instituție financiară nebancară parte din ecosistemul social al Grupului Erste, cu misiunea de a susține antreprenorii, organizațiile din economia socială și comunitățile vulnerabile prin soluții de finanțare dedicate. Înființată în 2008, compania operează sub supravegherea Băncii Naționale a României și este deținută majoritar de ERSTE Foundation, prin intermediul Erste Social Finance Holding GmbH, alături de Banca Comercială Română. BCR Social Finance sprijină dezvoltarea sustenabilă prin facilitarea accesului la instrumente financiare dedicate în România și în regiunea Europei Centrale și de Est.

Despre How to Web

Conferința How to Web este cel mai important eveniment dedicat startup-urilor și tehnologiei din

Europa de Est. Organizat anual la București, acesta reunește profesioniști din domeniul tehnologiei, fondatori, investitori, pentru a promova inovarea, a facilita investițiile și a stimula creșterea ecosistemului tehnologic regional.

Contact presă:

Roxana Buzețelu | roxana.buzetelu@howtoweb.co | www.amplifyong.ro