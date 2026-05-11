„Capra cu trei iezi”, reinventată de studenții UNAGE Iași

Studenții din anul al III-lea ai Programului de Studii Păpuși-Marionete de la Facultatea de Teatru a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași au prezentat premiera spectacolului „Capra cu trei iezi”, într-o reinterpretare plină de umor a poveștii lui Ion Creangă. Regizat de Aurelian Bălăiță, spectacolul propune un mesaj actual și optimist.

Publicat de isoreanu, 11 mai 2026, 23:53

Despre spectacol, scenografie și entuziasmul studenților, în materialul următor, realizat de Ioana Soreanu.

Studenții din anul al III-lea ai Programului de Studii Păpuși-Marionete al Facultății de Teatru din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași au prezentat, săptămâna trecută, premiera spectacolului „Capra cu trei iezi”, în regia profesorului lor, Aurelian Bălăiță.

Sala Studio a Facultății s-a umplut de bună dispoziție, plăcerea tinerilor de a juca și umorul spectacolului stârnind entuziasmul spectatorilor.

Textul lui Ion Creangă a fost adaptat la realitățile de astăzi, iar finalul a fost transformat într-unul pozitiv, bazat pe reconcilierea dintre personaje. Cei doi iezi mai mari au fost salvați, iar lupul a fost reabilitat, morala fiind aceea că situațiile, chiar și cele dramatice, pot fi îndreptate, iar personajele negative merită să mai primească o șansă.

Prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, care este și rectorul Universității Naționale de Arte „George Enescu”, a construit acest spectacol alături de studenți și doctoranzi și, pe lângă regie, a compus, în mod inspirat, și muzica:

Aurelian Bălăiță: Este o adaptare, bineînțeles, pentru timpurile actuale, așa cum o simt studenții, tinerii și publicul de toate vârstele. Apoi, muzica, scenografia — un element foarte important —, fiind un spectacol de teatru de animație, este preponderent vizual. Energia tinerească a studenților, dorința lor de a împărtăși o poveste atât de frumoasă, cu atât de multe învățăminte și tâlcuri. Am preferat un final optimist, în care recuperăm iezii răpuși de lup și, la urmă, chiar îl iertăm, la sugestia iedului mic; îl iertăm și pe lup.

Ioana Soreanu: Dumneavoastră ați compus muzica spectacolului.

Aurelian Bălăiță: Nu este o premieră. Am făcut mai multe spectacole în care m-am ocupat și de muzică, nu numai de regie și, uneori, alături de scenograf, am contribuit la construcția păpușilor. De data aceasta, am colaborat foarte bine cu scenograful nostru, care este foarte inspirat și foarte promițător, Vladimir Boca, absolvent al universității noastre și doctorand al universității noastre, la Școala Doctorală de Teatru.

Ioana Soreanu: Acesta este rezultatul unui proiect pe care l-ați desfășurat anul acesta.

Aurelian Bălăiță: Da, este și un studiu pe care l-am realizat cu studenții, privind arta mânuirii păpușii și, în același timp, este și o cercetare înscrisă într-un proiect al Centrului de Cercetare Multidisciplinară prin Artă al Universității.

Expresivitatea păpușilor, mânuite cu măiestrie de studenții de la Păpuși-Marionete, a fost completată de decorul realizat de tânărul scenograf Vladimir Boca, absolvent al Facultății de Arte Vizuale și doctorand la Școala Doctorală de Teatru. Acesta a spus că s-a bucurat de multă libertate în actul de creație, universul teatrului de păpuși și marionete fiind unul care îl fascinează:

Vladimir Boca: Eu am avut, oarecum, o libertate destul de mare și am avut și o trecere ușoară de la grafica ilustrației de carte, pe care am terminat-o la Facultatea de Arte Vizuale, continuând cu teatrul de animație și cu, în principal, păpușile. În cazul acestei povești, al acestui spectacol, domnul regizor Aurelian Bălăiță mi-a lăsat din plin libertatea de exprimare și posibilitatea să încerc noi mecanisme, noi posibilități, noi materiale. Au fost păpușile create de mine, schițele făcute de mine. Alături de mine au lucrat și studenții anului III licență ai domnului profesor.

Studenții-actori s-au bucurat de această experiență și sunt entuziasmați de arta pe care o practică și care le aduce multă bucurie. Paula Comănescu și Teodor Negrișan:

Ioana Soreanu: Ce trebuie să aibă special un actor care lucrează spectacole pentru copii, cu păpuși?

Paula Comănescu: Multă răbdare, în primul rând, care cred că se formează în timp, și plăcerea de a-i bucura pe alții.

Teodor Negrișan: Din punctul meu de vedere, este vorba despre dexteritatea mâinilor și a corpului, în primul rând. Trebuie să știi să te miști, cum să te miști, cum să mânuiești, dar se învață destul de repede în cursul facultății.

Ioana Soreanu: Totul pare foarte vesel din afară, lumea s-a distrat, în seara asta, la spectacol, dar în spate e foarte multă muncă serioasă.

Paula Comănescu: Sunt și momente mai încordate, când poate încercăm să facem ceva nou și e normal să nu iasă din prima, dar avem și destule momente în care râdem și ne simțim și noi bine, că, până la urmă, ca să-i distrăm pe ceilalți, trebuie, totuși, să ne simțim și noi bine. Dar trebuie să fim și serioși, ca să iasă un rezultat frumos.

Alături de Paula Comănescu și Teodor Negrișan, s-au mai aflat pe scenă Georgiana Chelici, Manuela Frenț, Irina Dobă, Maria Gorodea, Iulia Tarcea, Patricia Prisacariu, Alexandru Popovici și Iustin Pruteanu. Costumele păpușilor au fost create de Jeni Stănilă.