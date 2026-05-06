Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » (INTERVIU/FOTO) Începe a XV-a ediție a Festivalului de teatru școlar în limbi străine ”Teatru Sub Castani”. Deschiderea oficială va avea loc în prezența scriitorului Matei Vișniec

(INTERVIU/FOTO) Începe a XV-a ediție a Festivalului de teatru școlar în limbi străine ”Teatru Sub Castani”. Deschiderea oficială va avea loc în prezența scriitorului Matei Vișniec

(INTERVIU/FOTO) Începe a XV-a ediție a Festivalului de teatru școlar în limbi străine ”Teatru Sub Castani”. Deschiderea oficială va avea loc în prezența scriitorului Matei Vișniec

Publicat de andreeadaraban, 6 mai 2026, 11:53

Iașiul devine scena unei întâlniri pline de energie, creativitate și pasiune pentru teatru, odată cu debutul celei de-a 15-a ediții a Festivalului de teatru școlar în limbi străine „Teatru Sub Castani”. Evenimentul, care începe pe 7 mai, organizat de Colegiul Național „Mihai Eminescu”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași și Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, aduce pe scenă elevi din întreaga țară, uniți de pasiunea pentru arta dramatică.

Festivalul reunește 13 trupe formate din elevi cu vârste între 8 și 20 de ani, care vor susține spectacole în patru limbi: franceză, engleză, germană și italiană. ”Trupele vin din toate colțurile României, de la Botoșani, Cluj, Constanța, Galați, Cernavodă și chiar din orașe mai apropiate de Iași”, a explicat unul dintre organizatori, Călin Varzari, elev în clasa a XI-a la Colegiul ”Mihai Eminescu” din Iași.

Caracterul unic al festivalului constă în accentul exclusiv pe limbile străine. ”Specificitatea acestui festival este că prezintă piese doar în limbi străine. Mai există festivaluri școlare în țară, dar nu este niciunul dedicat doar limbilor străine”, a subliniat Mira Cucinschi, profesoara de franceză la Colegiul ”Mihai Eminescu” și coordonatoarea trupelor de teatru MOOZ și Les Apos, într-un interviu pentru Radio Iași, realizat de Andreea Daraban.  Ideea a luat naștere în urmă cu 16 ani, pornind de la existența unor trupe de teatru în mai multe limbi în cadrul colegiului.

Spectacolele vor avea loc la Uzina cu Teatru, unde publicul este invitat să participe gratuit. ”Teatrul este un limbaj universal, oricine poate veni să vadă aceste spectacole”, a mai spus Mira Cucinschi, încurajând participarea chiar și a celor care nu cunosc limbile în care se joacă piesele.

Deschiderea oficială va avea loc în prezența scriitorului Matei Vișniec, un reper important pentru tinerii pasionați de teatru. Trupa MOOZ va prezenta un spectacol inspirat din opera acestuia, iar autorul va participa ulterior la o discuție cu elevii. ”Avem marea șansă de a-l avea pe Matei Vișniec alături de noi. Va viziona spectacolul și apoi va rămâne la o discuție cu adolescenții”, a mai precizat profesoara de franceză.

Pe lângă reprezentațiile teatrale, festivalul include și o serie de ateliere interactive, menite să le ofere participanților o experiență completă. ”Avem ateliere de actorie, de costume, dar și activități recreative, cum ar fi pictura pe față sau dansul Castanelor, un dans specific festivalului”, a explicat, la rândul său, Ivona Hrib, elevă în clasa a XII-a la Colegiul ”Mihai Eminescu” din Iași.

Pentru elevii implicați, experiența nu este doar artistică, ci și organizatorică. Călin Varzari a vorbit despre provocările întâlnite: „M-am confruntat foarte multe responsabilități. N-am mai făcut ceva așa măreț până acum. Ai nevoie de mult timp și atenție la detalii”.

Festivalul este rezultatul unei ample munci de echipă, la care participă zeci de elevi și voluntari. ”Încercăm să implicăm cât mai mulți copii. Chiar și responsabilitățile mici îi ajută să devină mai organizați și le pot deschide un drum în viață”, a adăugat profesoara Mira Cucinschi.

Competiția se va încheia cu o festivitate de premiere, în cadrul căreia vor fi acordate distincții pentru cel mai bun spectacol, premii pentru interpretare și marele trofeu „Castana de Aur”.

Juriul  Festivalului este format din conf. univ. dr. Ovidiu Lazăr, regizor al Teatrului Național „Vasile Alecsandri”, conf. univ. dr. Oana Sandu și Horia Veriveş, actor la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași,  dar și din foști membri ai unor trupe de teatru în limbi străine.

Interviul integral în varianta audio:

(Andreea Daraban/ FOTO Mira Cucinschi)

 

Etichete:
La Galați, grădină dedicată polenizatorilor, pe o suprafaţă de 500 de metri pătraţi. Emisiunea „Weekend cu prieteni” (3.05.2026)
Emisiuni marți, 5 mai 2026, 10:26

La Galați, grădină dedicată polenizatorilor, pe o suprafaţă de 500 de metri pătraţi. Emisiunea „Weekend cu prieteni” (3.05.2026)

O grădină dedicată polenizatorilor, alcătuită din plante perene adaptate condiţiilor locale, menite să atragă insectele benefice şi să...

La Galați, grădină dedicată polenizatorilor, pe o suprafaţă de 500 de metri pătraţi. Emisiunea „Weekend cu prieteni” (3.05.2026)
(AUDIO) Teste de antrenament la limba română pentru examenul de admitere la Facultatea de Drept, de prof. Claudia Sava, va fi prezentată la LIBREX (6-10 mai 2026)
Emisiuni marți, 5 mai 2026, 10:04

(AUDIO) Teste de antrenament la limba română pentru examenul de admitere la Facultatea de Drept, de prof. Claudia Sava, va fi prezentată la LIBREX (6-10 mai 2026)

La Iași, în ziua de sâmbătă, 9 mai 2026, începând cu ora 16, în ATRIUM, Palas Mall, în programul Târgului de Carte LIBREX (6-10 MAI a.c.)...

(AUDIO) Teste de antrenament la limba română pentru examenul de admitere la Facultatea de Drept, de prof. Claudia Sava, va fi prezentată la LIBREX (6-10 mai 2026)
Mâine, 6 mai 2026, începe Congressis. Răzvan Ioan-Băisan, președintele Societății Studenților Mediciniști Iași, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 5 mai 2026, 09:57

Mâine, 6 mai 2026, începe Congressis. Răzvan Ioan-Băisan, președintele Societății Studenților Mediciniști Iași, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea Mâine, 6 mai 2026, începe Congressis! Studenții mediciniști din țară și din străinătate se întâlnesc la Iași!...

Mâine, 6 mai 2026, începe Congressis. Răzvan Ioan-Băisan, președintele Societății Studenților Mediciniști Iași, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Începe FestudIS, „sesiunea” favorită a studenților de la Iași. Adi Căliman, organizator FestudIS, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 5 mai 2026, 09:47

Începe FestudIS, „sesiunea” favorită a studenților de la Iași. Adi Căliman, organizator FestudIS, în matinal cu Adina Șuhan

Începe FestudIS, „sesiunea” favorită a studenților de la Iași! Entuziasmul studenților se va exprima prin evenimente pline de...

Începe FestudIS, „sesiunea” favorită a studenților de la Iași. Adi Căliman, organizator FestudIS, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 5 mai 2026, 08:08

„Hârjoana”, debutul dramaturgic al lui Emil Coșeru, în premieră la TNI

Marți, după știrile orei 14:00, la emisiunea „Oameni și idei” de la Radio România Iași, vom descoperi culisele spectacolului...

„Hârjoana”, debutul dramaturgic al lui Emil Coșeru, în premieră la TNI
Emisiuni luni, 4 mai 2026, 09:56

Studenții TUIAȘI organizează IAcSIc 2026, dedicat ingineriei civile. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Viitorii ingineri se întâlnesc la Iași! Studenții TUIAȘI organizează IAcSIc 2026! Larisa Sidor și Tudor Mihăilă, coordonatorii proiectului,...

Studenții TUIAȘI organizează IAcSIc 2026, dedicat ingineriei civile. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 4 mai 2026, 09:30

#StareaEducației (INTERVIU) 32 de licee vor pilota planuri-cadru alternative din toamnă. Radu Szekely, consilier onorific al ministrului Educației: ” Nu vorbim despre o cosmetizare a unor planuri care există, ci despre o schimbare de fond. Profesorii devin stăpânii propriei discipline. Elevii pot alege ceea ce consideră util pentru dezvoltarea lor personală și profesională.”

32 de licee, atât de stat, cât și private, din România vor implementa, începând cu anul școlar 2026–2027, planuri-cadru alternative,...

#StareaEducației (INTERVIU) 32 de licee vor pilota planuri-cadru alternative din toamnă. Radu Szekely, consilier onorific al ministrului Educației: ” Nu vorbim despre o cosmetizare a unor planuri care există, ci despre o schimbare de fond. Profesorii devin stăpânii propriei discipline. Elevii pot alege ceea ce consideră util pentru dezvoltarea lor personală și profesională.”
Emisiuni luni, 4 mai 2026, 09:07

Iași Philharmonia Orchestra aduce în prim-plan muzica românească de bal. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Muzica românească de bal revine pe scena Operei de la Iași! Duminică, 10 mai, ora 19.30! Iași Philharmonia Orchestra în concert, partituri...

Iași Philharmonia Orchestra aduce în prim-plan muzica românească de bal. Bună Dimineața cu Adina Șuhan