(INTERVIU/FOTO) Începe a XV-a ediție a Festivalului de teatru școlar în limbi străine ”Teatru Sub Castani”. Deschiderea oficială va avea loc în prezența scriitorului Matei Vișniec

Publicat de andreeadaraban, 6 mai 2026, 11:53

Iașiul devine scena unei întâlniri pline de energie, creativitate și pasiune pentru teatru, odată cu debutul celei de-a 15-a ediții a Festivalului de teatru școlar în limbi străine „Teatru Sub Castani”. Evenimentul, care începe pe 7 mai, organizat de Colegiul Național „Mihai Eminescu”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași și Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, aduce pe scenă elevi din întreaga țară, uniți de pasiunea pentru arta dramatică.

Festivalul reunește 13 trupe formate din elevi cu vârste între 8 și 20 de ani, care vor susține spectacole în patru limbi: franceză, engleză, germană și italiană. ”Trupele vin din toate colțurile României, de la Botoșani, Cluj, Constanța, Galați, Cernavodă și chiar din orașe mai apropiate de Iași”, a explicat unul dintre organizatori, Călin Varzari, elev în clasa a XI-a la Colegiul ”Mihai Eminescu” din Iași.

Caracterul unic al festivalului constă în accentul exclusiv pe limbile străine. ”Specificitatea acestui festival este că prezintă piese doar în limbi străine. Mai există festivaluri școlare în țară, dar nu este niciunul dedicat doar limbilor străine”, a subliniat Mira Cucinschi, profesoara de franceză la Colegiul ”Mihai Eminescu” și coordonatoarea trupelor de teatru MOOZ și Les Apos, într-un interviu pentru Radio Iași, realizat de Andreea Daraban. Ideea a luat naștere în urmă cu 16 ani, pornind de la existența unor trupe de teatru în mai multe limbi în cadrul colegiului.

Spectacolele vor avea loc la Uzina cu Teatru, unde publicul este invitat să participe gratuit. ”Teatrul este un limbaj universal, oricine poate veni să vadă aceste spectacole”, a mai spus Mira Cucinschi, încurajând participarea chiar și a celor care nu cunosc limbile în care se joacă piesele.

Deschiderea oficială va avea loc în prezența scriitorului Matei Vișniec, un reper important pentru tinerii pasionați de teatru. Trupa MOOZ va prezenta un spectacol inspirat din opera acestuia, iar autorul va participa ulterior la o discuție cu elevii. ”Avem marea șansă de a-l avea pe Matei Vișniec alături de noi. Va viziona spectacolul și apoi va rămâne la o discuție cu adolescenții”, a mai precizat profesoara de franceză.

Pe lângă reprezentațiile teatrale, festivalul include și o serie de ateliere interactive, menite să le ofere participanților o experiență completă. ”Avem ateliere de actorie, de costume, dar și activități recreative, cum ar fi pictura pe față sau dansul Castanelor, un dans specific festivalului”, a explicat, la rândul său, Ivona Hrib, elevă în clasa a XII-a la Colegiul ”Mihai Eminescu” din Iași.

Pentru elevii implicați, experiența nu este doar artistică, ci și organizatorică. Călin Varzari a vorbit despre provocările întâlnite: „M-am confruntat foarte multe responsabilități. N-am mai făcut ceva așa măreț până acum. Ai nevoie de mult timp și atenție la detalii”.

Festivalul este rezultatul unei ample munci de echipă, la care participă zeci de elevi și voluntari. ”Încercăm să implicăm cât mai mulți copii. Chiar și responsabilitățile mici îi ajută să devină mai organizați și le pot deschide un drum în viață”, a adăugat profesoara Mira Cucinschi.

Competiția se va încheia cu o festivitate de premiere, în cadrul căreia vor fi acordate distincții pentru cel mai bun spectacol, premii pentru interpretare și marele trofeu „Castana de Aur”.

Juriul Festivalului este format din conf. univ. dr. Ovidiu Lazăr, regizor al Teatrului Național „Vasile Alecsandri”, conf. univ. dr. Oana Sandu și Horia Veriveş, actor la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, dar și din foști membri ai unor trupe de teatru în limbi străine.

