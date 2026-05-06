PREMIERĂ CULTURALĂ LA IAȘI: „Cap de copil” de Constantin Brâncuși, expus la Palatul Culturii

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 mai 2026, 11:55

În contextul celebrării „Anului Constantin Brâncuși”, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, anunță un eveniment expozițional de excepție: prezentarea în premieră la Iași a sculpturii „Cap de copil”, una dintre cele mai valoroase creații ale marelui artist.

Publicul va putea admira această operă care face parte din tezaurul național, la Palatul Culturii, în spațiul Muzeului de Artă, în perioada 18 – 24 mai 2026.

Finalizată în 1906, lucrarea „Cap de copil” a fost turnată în bronz la Turnătoria Valsuani din Paris. Aflată în patrimoniul Muzeului Național de Artă al României, creația marchează tranziția artistului către esențializarea formei și impresionează prin sensibilitatea detaliului și prin măiestria dovedită de Brâncuși în surprinderea expresiei îndurerate și în același timp pătrunzătoare a copilului.

„Pentru noi și pentru publicul nostru, prezența pentru prima dată la Iași a unei sculpturi realizate de Brâncuși este mai mult decât un eveniment, este un moment profund, istoric, în care celebrăm creația artistului care a așezat cultura poporului român în universalitate și o aducem aproape de comunitatea ieșeană”, evidențiază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Acest demers cultural, a cărui inaugurare la Iași va avea loc în data de 18 mai, cu începere de la ora 12.00, marchează cea de-a patruzecea aniversare a Zilei Internaționale a Muzeelor, organizate de Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM) pentru prima dată în 1977, tema acestui an fiind MUZEELE UNESC O LUME DIVIZATĂ.

Atmosfera proiectată și realizată special pentru expunerea în premieră a sculpturii „Cap de copil” la Palatul Culturii din Iași este completată de două obiecte dintr-o colecție particulară ce ilustrează universul atât personal cât și profesional al lui Constantin Brâncuși, oferind astfel vizitatorilor o experiență autentică, plină de emoție și profunzime. Este vorba de un fragment din cilindrul de bronz „meșterit” de Constantin Brâncuși pentru fixarea interiorului lucrării de marmură „Pasărea în spațiu”, de soclul său, precum și de scrisoarea de dragoste în original cu semnătura maestrului, adresată iubitei sale Florence Meyer (Homolka). Aceste exponate sunt prezentate publicului grație parteneriatului cu Ateneul Național din Iași.

Vă așteptăm deci la Muzeul de Artă pentru a descoperi expoziția BRÂNCUȘI LA PALAT.