Ilie Bolojan: Până în ultima zi în funcţia de premier, voi lucra pentru interesele României

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 mai 2026, 10:40

Premierul Ilie Bolojan a transmis miercuri că, până în ultima zi în această funcţie, va lucra pentru interesele României şi nu îşi va abandona principiile, menţionând că în timpul mandatului său de 10 luni a încercat să implementeze un alt model de guvernare.

‘Dragi români, a fost o onoare pentru mine să fiu 10 luni în serviciul ţării noastre, în funcţia de prim-ministru. Am făcut tot ce mi-a stat în putinţă pentru a aduce ordine în finanţele României, a corecta nedreptăţi şi a promova reforme pentru modernizarea României. Cel mai important, am dovedit că este posibil un alt mod de a guverna. Vă mulţumesc, dragi români, pentru că aţi suportat neajunsurile pe care le presupune îndreptarea finanţelor ţării. Ele nu au fost un scop în sine sau o alegere, ci un preţ pentru reconstrucţie şi bunăstare în viitor’, a scris Bolojan, într-o postare pe Facebook.

El le-a mulţumit celor cu care a colaborat în această perioadă: ‘Le mulţumesc celor cu care am colaborat în munca de echipă din aceste 10 luni, pentru un alt model de guvernare. Am cunoscut mulţi oameni de calitate, de la cele mai simple funcţii până la cele mai înalte. Împreună am dovedit că se poate guverna cu reguli, fără să risipeşti banii publici şi fără aroganţă. După 10 luni, s-a întâmplat inevitabilul. Când ataci privilegii şi aprinzi lumina, reacţiile sunt pe măsură’.

Liderul liberal a subliniat că tot sprijinul primit, mai ales în ultima lună, îl motivează să lupte în continuare pentru România.

‘Până în ultima zi în această funcţie, voi lucra pentru interesele României şi nu voi abandona principiile pe care le-am probat în toată cariera mea. Tot sprijinul pe care l-am primit, mai ales în ultima lună, mă motivează să merg mai departe, să lupt în continuare pentru România şi viitorul ei. Se încheie o etapă, începe alta; valorile pentru care lupt rămân aceleaşi şi este esenţial că vă simt alături. Mulţumesc, România!’, a punctat Bolojan.

Parlamentul a adoptat marţi moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE – Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan. (Agerpres/ FOTO romania-actualitati.ro)